Nashik News: नाशिक पोलिस आयुक्तांकडून पंचवटी गुन्हे शोध पथकाचा गौरव! उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल सन्मान

पंचवटी : मागील आठवड्यात पेठ रोडवरील शरदचंद्र पवार मार्केट यार्डसमोरून मध्यरात्री पायी जाणाऱ्या व्यक्तीला चाकूचा धाक दाखवून जबरी लूट केल्याची घटना घडली होती.

या घटनेतील संशयितास अवघ्या काही तासात मुद्देमालासह जेरबंद करण्यास पंचवटी पोलिसांना यश आले होते. मंगळवारी (ता. १२) याची दखल पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी घेत पंचवटी पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाचे कौतुक करीत प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव केला. (Honored by Nashik Police Commissioner Panchavati Crime Investigation Team Kudos for an outstanding performance Nashik News)