Nashik News: 3 बिबट्यांच्या हल्ल्यात वडगाव पिंगळात घोडा ठार

Nashik News : वडगावपिंगळा (ता.सिन्नर) येथे तीन बिबट्यांनी केलेल्या हल्ल्यात घोडा ठार झाल्याची घटना रविवारी रात्री भवर वस्तीवर घडली. (Horse killed in Vadgaon Pingal in attack by 3 leopards Nashik News)

संपत भवर यांच्याकडे मिरवणुकीत नाचणारा दोन वर्षीय घोडा होता. त्यावरच भवर कुटुंबियाचा उदरनिर्वाह सुरू होता. रविवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास तीन बिबट्यांनी वस्तीवर बांधलेल्या घोड्यावर हल्ला चढवला.

आवाज आल्याने भवर कुटुंबीय घराबाहेर धावले. त्यावेळी घोड्यापासून काही अंतरावर एक बिबट्या व दोन बछडे पळताना प्रत्यक्षदर्शीनी पाहिले. या हल्ल्यात जखमी घोड्याचा मृत्यू झाला.

काही दिवसापूर्वी परिसरातून मादी बिबट्या जेरबंद करण्यात आला होता. तेव्हापासून एक पूर्ण वाढ झालेला नर बिबट्या व दोन बछडे परिसरात वावरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

वडगाव पिंगळा परिसरात ऊस व मक्याचे क्षेत्र अधिक असल्याने बिबट्याला लपण्यासाठी जागा मिळते. बिबट्यांच्या हल्ल्यात घोडा ठार झाल्याने भवर यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

मृत घोड्याचा पंचनामा करून भवर यांना आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. सिन्नर येथील वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला.