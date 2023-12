New Year 2023 : व्यवसायाची पर्वणी साधण्यासाठी हॉटेल्स सज्ज; पोलिस उपायुक्तांकडून सूचना

New Year 2023 : नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला व्यवसायाची पर्वणी साधण्यासाठी मुंबई महामार्गालगत असणारे सर्व छोटे- मोठे हॉटेल व्यावसायिक सज्ज झाले आहे. ठिकठिकाणी हॉटेल्सला रोषणाई करण्यास सुरवात झाली आहे.

पोलिस यंत्रणादेखील सतर्क झाली असून, उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी इंदिरानगर पोलिस ठाण्यात या भागातील सुमारे २५ हॉटेलचालकांची बैठक घेऊन त्यांना विविध सूचना केल्या आहेत.(Hotels are ready to business for new year celebration 2024 nashik news)