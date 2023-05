Nashik Crime News : रौंझाणेतील घरफोडी करणारे चोरटे काही तासांत जेरबंद; तिघांना अटक

By

Nashik Crime News : रौंझाणे (ता. मालेगाव) येथे घर बंद असल्याची संधी साधून घरफोडीचा प्रकार घडला. चोरट्यांनी बंद घरातून रोख ७० हजार रुपये लंपास केले. तालुका पोलिसांनी वेगाने चक्र फिरवत अवघ्या काही तासांत संशयित असलेल्या तिघांना अटक केली. तथापि पोलिसांना चोरीचा ऐवज हस्तगत करण्यात मात्र यश आले नाही. (House burglars in Raunjhane jailed within hours Three arrested Nashik Crime News)

रौंझाणे (ता. मालेगाव) येथील दादाजी वल्लभ सूर्यवंशी (वय ५०) हे त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत लग्नाला गेले होते. श्री. सूर्यवंशी यांचे घर बंद असल्याचा फायदा घेत चोरट्यांनी त्यांच्या दरवाजे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला.

घरातील लोखंडी कपाटात ठेवलेले सत्तर हजार रुपये लंपास केले. शनिवारी (ता.२९) रात्री पावणे अकराच्या सुमारास हा प्रकार घडला. घरफोडीची माहिती मिळताच उपअधीक्षक पुष्कराज सूर्यवंशी, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, उपनिरीक्षक स्वप्नील कोळी व सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

याप्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात श्री. सूर्यवंशी यांनी तक्रार दाखल केली. तक्रारीत त्यांनी तिघा संशयितांची नावे दिली. यानंतर सहाय्यक निरीक्षक पाटील, उपनिरीक्षक कोळी, पोलिस नाईक एस. बी. बच्छाव, हेमंत देवरे आदींनी वेगाने तपासचक्रे फिरवून रौंझाणे शिवारात मक्याच्या शेतात लपून बसलेल्या आकाश भाऊसाहेब सूर्यवंशी, दिनेश राजेंद्र लबडे (दोघे रा. रौंझाणे) व दिगंबर महाजन लायवार (रा. पुणे) या तिघा भामट्यांना अटक केली.

पोलिसांनी संशयितांना अटक केली त्यावेळी ते दारूच्या नशेत होते. पोलिसांनी अवघ्या चोवीस तासात संशयितांना अटक करूनही चोरीचा ऐवज त्यांच्याकडे मिळून आला नाही. तिघांविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपनिरीक्षक कोळी तपास करीत आहेत.