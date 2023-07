By

Nashik Accident : सप्तशृंगी गडालगत असलेल्या मार्कंडेय पर्वतावर आषाढ सोमवती अमावस्या निमित्त भाविकांची ऐतिहासिक गर्दी झाली असून पायवाट मार्गे पर्वत चढणाऱ्या भाविकांवर सुमारे शंभर किलो वजनाचा दरड गडबरड येवून अंगावर आल्याने दोन भाविक गंभीर जखमी झाले आहे. (Huge crowd on Markandeya mountain occasion of Somvati Amavasya 2 devotees injured due to landslide Nashik Accident News)

मार्केंडेय ऋंषीची तपोभूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मार्कंडेय पर्वतावर वर्षभरात येणाऱ्या सोमवती अमावस्या निमित्त यात्रा भरते. या यात्रेसाठी जिल्हृासह संपूर्ण राज्यभरातून तसेच गुजरात, मध्यप्रदेशातून हजारो भाविक दर्शनासाठी येत असतात.

त्यात पावसाळ्यात निसर्ग सौंदर्यांने नटलेल्या मार्कंडेय पर्वतावर आज सोमवती अमावस्येला भाविकांची मोठी गर्दी केली होती.

आज पहाटे पासूनच मार्केंडेय पर्वतावर भाविकांची दर्शनासाठी पर्वत चढण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी उसळलेली असून सकाळी ११ वाजेच्या दरम्यान बाबापूर - मुळाणे बारी मार्गे मार्कंडेय पर्वतावर जाण्यासाठी पर्वताचा नियमीत वापरात नसलेला व शार्टकट मार्गे पायवाट मार्गाने पर्वताची चढाई करणाऱ्या मार्गावर अन्य धोकेदायक असलेल्या दरड भाविंकामूळे निखळून खाली आला.

यात निखळलेला सुमारे शंभर किलो वजनाचा दरड खाली असलेल्या दोन भाविकांनी काहीसा चुकवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी हात व पाठीवरुन दरड गेल्याने बाळु गजराम चारोस्कर, वय 57 रा. दिंडोरी तळेगाव, ता. दिंडोरी व अशोक मनोहर गायकवाड वय 55 रा. बोरगड म्हसरुळ नाशिक हे दोन भाविक गंभीर जखमी झाले आहे.

याबाबतची माहिती मिळताच येथील 108 रुग्णवाहिकेचे राजेंद्र परदेशी यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना वणी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र जखमी गंभीर स्वरूपात असल्याने त्यांना तातडीने प्राथमिक उपचार करून नाशिक जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहे.