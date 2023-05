Nashik Fire Accident : भंगार दुकानाला भीषण आग; लाखो रुपयांचे नुकसान

By

Nashik News : येथे अग्निशामकची सोय नसल्याने भीषण आगीच्या संकटाला तोंड देत डोळ्यांदेखत सारे काही बेचिराख होताना पाहण्याची वेळ आली.

देवळा येथील भंगार व्यावसायिक भिकाशेठ पवार यांच्या मटाणे ता.देवळा येथील भंगार गोडाऊनला बुधवार (ता.३१) रोजी आग लागली. (Huge fire at scrap shop loss of lakhs of rupees Nashik News)

अल्प वेळात या आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने आगीचे व धुराचे लोट दिसत होते. या गोडाऊनमध्ये प्लास्टिक, लाकडी, लोखंडी, काच अशा विविध प्रकारचे भंगार सामान होते.

सदर आग विझविण्यासाठी प्रयत्न करूनही यश येत नसल्याने तातडीने सटाणा, मालेगाव येथील अग्निशामक दलाला माहिती देत मदतीचे आवाहन केले असता सटाणा अग्निशामक दलाची गाडी आली आणि काही वेळाने मालेगाव येथील गाडी आली.

मात्र तरीही आग विझवण्यास मर्यादा पडल्या. यात कुठलीही जीवितहानी झाली नसली तरी लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

देवळा येथे अग्निशामक दलाची यंत्रणा असावी अशी मागणी यावेळी सर्वचजण करत होते.

देवळा बाजार समितीचे सभापती योगेश आहेर, नगरसेवक संतोष शिंदे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दिलीप पाटील तसेच मटाणे येथील अनेकांनी श्री पवार यांच्या कुटुंबीयांना धीर देत आग विझवण्यास सहाय्य केले.