Nashik News : पांगरीतील उपोषणकर्ते आंदोलनावर ठाम; पालकमंत्री आल्याशिवाय माघार न घेण्याचा निर्णय

By

Nashik News : मराठा आरक्षण मागणीच्या पूर्ततेसह सिन्नर तालुक्यात तातडीने दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करावी या मागणीसाठी साखळी उपोषण करणाऱ्या पांगरी येथील ग्रामस्थांनी जोपर्यंत पालकमंत्री दादा भुसे आणि जिल्हाधिकारी याठिकाणी येत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्णय उपोषणकर्ते यांनी घेतला.

छावा संघटनेच्या माध्यमातून गेल्या दोन आठवड्यांपासून पांगरी येथे संत हरीबाबा मंदिरात ग्रामस्थांनी साखळी उपोषण सुरू केले आहे. यातच शासकीय स्तरावरून दाद मिळत नसल्याने दोन दिवसांपासून काही ग्रामस्थ थेट आमरण उपोषणास बसले आहेत. (hunger strikers in pangri persisted in their protest nashik news)

त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील, सिन्नर तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, वावी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक चेतन लोखंडे यांनी शनिवारी (ता.२३) दुपारी उपोषण स्थळी येत ग्रामस्थांची मनधरणी करत ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार पांगरी गावासाठी तीन टँकर तातडीने मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले.

जनावरांसाठी चारा डेपो, छावण्या सुरू करण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाईल. सिन्नर तालुक्यातील टंचाई परिस्थितीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आला आहे. मात्र शासनाकडून धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतरच त्यासंदर्भात अंमलबजावणी होईल असेही प्रांताधिकाऱ्‍यांनी स्पष्ट केले.

सिन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागात टंचाईची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. पावसाने दडी मारल्यामुळे खरीप हंगाम वाया गेला आहे. त्यामुळे जनावरांच्या चारा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असताना स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा मात्र अपेक्षित प्रतिसाद देत नसल्याचा आरोप विलास पांगारकर यांच्यासह उपोषणकर्त्यांनी केला.

तसेच पालकमंत्री दादा भुसे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी समक्ष येऊन आंदोलकांशी चर्चा करावी व जागेवर निर्णय घेऊन दुष्काळी उपाययोजनांबाबत अंमलबजावणी करावी. तसे लेखी आश्‍वासन देखील द्यावे, असा आग्रह यावेळी उपोषणकर्ते यांनी करत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही अशी भूमिका घेतली. अखेर आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने शिष्टाईसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना माघारी परतावे लागले.