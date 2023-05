Nashik News: रेल्वेखाली उडी घेत पतीपत्नीची आत्महत्या

By

Nashik News: देवळाली कॅम्प परिसरात पती- पत्नीने रेल्वेखाली उडीत घेत आत्महत्या केल्याची घटना आज दुपारी घडली. नाशिक रोड रेल्वे पोलिस स्थानकात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते.

पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी इगतपुरी तालुक्यातील भरवीर येथील निवृत्ती किसन खातळे (४९) आणि त्यांची पत्नी मंजुळा निवृत्ती खातळे (४०) हे आज दुपारी देवळाली कॅम्प रेल्वे स्थानक परिसरात आले. (Husband and wife committed suicide by jumping under train Nashik News)

रेल्वे मार्गावरील पोल क्रमांक 180/01 आणि 180/03 यादरम्यान दुपारी अडीचच्या सुमारास त्यांनी गोदान एक्सप्रेसखाली स्वतःला झोकून दिले. नाशिक रोड रेल्वे पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी धाव घेतली.

जिल्हा रुग्णालयात मृतदेहाची रात्री उशिरा उत्तर तपासणी करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक महेश कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक प्रदीप भालेराव आणि शैलेश पाटील तपास करत आहेत. दरम्यान, आत्महत्येच्या घटनेमागे कोणते कारण आहे याचा शोध पोलिस घेत आहेत.