सटाणा (जि. नाशिक) : शहरापासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सटाणा - मालेगाव राज्य महामार्गावरील आराई फाट्यानजीक हॉटेल आशा गार्डन समोर आज मंगळवार (ता.25) रोजी सकाळी सात वाजता मालवाहू कंटेनर आणि मारुती सुझुकी सेलोरिओ या वाहनांमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पती-पत्नी जागीच ठार तर इतर दोन जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. जखमीना तातडीने पुढील उपचारांसाठी मालेगाव येथे हलविण्यात आले तसेच सटाणा पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. (husband and wife were killed in a horrific accident on the satana malegaon state highway)