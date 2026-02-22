नाशिक

Nashik News : चिकन टिक्का ते मालपुवा! जुन्या नाशिकच्या गल्ल्यांमध्ये दरवळतोय इफ्तारचा सुगंध

Iftar Market Becomes Food Lovers’ Paradise : विविध प्रकारच्या फळांसह गोड, शाकाहारी, मांसाहारी अशा शेकडो पदार्थांचा आस्वाद एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने खवय्यांची चांगलीच चंगळ होत आहे.
Iftar Market

Iftar Market

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुने नाशिक: रमजान पर्वातील इफ्तार बाजार म्हणजेच खवय्यांची पर्वणी असते. विविध प्रकारच्या फळांसह गोड, शाकाहारी, मांसाहारी अशा शेकडो पदार्थांचा आस्वाद एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने खवय्यांची चांगलीच चंगळ होत आहे. जुने नाशिक परिसरातील मुस्लिम बांधवांसह अन्य बांधवही या पदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी बाजारात गर्दी करीत आहेत. सायंकाळी खवय्यांचा जनसागर पसरत असल्याचे रोजच पाहायला मिळत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Chicken
food news

Related Stories

No stories found.