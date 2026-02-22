Nashik News : चिकन टिक्का ते मालपुवा! जुन्या नाशिकच्या गल्ल्यांमध्ये दरवळतोय इफ्तारचा सुगंध

जुने नाशिक: रमजान पर्वातील इफ्तार बाजार म्हणजेच खवय्यांची पर्वणी असते. विविध प्रकारच्या फळांसह गोड, शाकाहारी, मांसाहारी अशा शेकडो पदार्थांचा आस्वाद एकाच ठिकाणी मिळत असल्याने खवय्यांची चांगलीच चंगळ होत आहे. जुने नाशिक परिसरातील मुस्लिम बांधवांसह अन्य बांधवही या पदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी बाजारात गर्दी करीत आहेत. सायंकाळी खवय्यांचा जनसागर पसरत असल्याचे रोजच पाहायला मिळत आहे..रमजान पर्वातील इफ्तार बाजार शहरभरात प्रसिद्ध आहे. विशेष करून खवय्यांसाठी, मुस्लिम बांधव सहेरी आणि इफ्तारमध्ये अनेक प्रकारच्या खाद्यपदार्थांचा समावेश करत असतात. काही पदार्थ तर असे आहेत, की ते केवळ रमजान पर्वातच बघायला मिळत असतात. त्यामुळे केवळ मुस्लिम बांधवांनाच नव्हे, तर अन्य बांधवांनाही त्यांचे आकर्षण असते..येथील अनेक हॉटेलचालक असे पदार्थ तयार करण्यासाठी परराज्यातून कारागिरांना बोलावत असतात. फळांचा विचार केला तर एक ना अनेक प्रकारची फळे बाजारात उपलब्ध होत असतात. परदेशातील खजूरही यानिमित्त वाजवी दरात मिळत असते. शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थांचे शेकडो प्रकार खवय्ये अनुभवत असतात. .Mumbai News: निकृष्ट काम की खोडशाळपणा? घाटकोपरमधील मेट्रो ब्रिजला तडे, मुलुंडच्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता.दैनंदिन मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत असते. रंगीबेरंगी विविध प्रकारांतील सुतरफेणी, शेवई देखील केवळ रमजान पर्वातच अधिक प्रमाणात बाजारात विक्रीस येत असते. तोंडाला वेगळी चव निर्माण करून देणारी, अवघ्या दोन मिनिटांत तयार होणारी शेवई म्हणून तिची ओळख आहे. गरम दुधामध्ये शेवई टाकल्यास ती आस्वाद घेण्यास तयार होत असते. दरही अत्यल्प असल्याने सर्वच बांधव त्यांच्या खरेदीसाठी गर्दी करत असतात..या पदार्थांचा सुगंध दरवळतोयचिकन टिक्का, कबाब, चिकन बोटी, रशियन कबाब, चिकन रोल, शोरमा, चिकन तंदुरी, सीक पराठा, मालपुवा, फालुदा, आईस्क्रीम, पालक भजी, पालक पनीर, शाकाहारी आणि मांसाहारी समोसे, चिकन वडे, दुधी हलवा यांसह अन्य शेकडो खाद्यपदार्थांचा सुगंध संपूर्ण बाजारपेठेत दरवळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.