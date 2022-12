Nashik News: प्रशासनाकडून दुरुस्तीच्या मागणीला ‘अक्षता’; राजरत्ननगरमधील उद्यानातील खेळण्या तुटलेल्या

सिडको (जि. नाशिक) : उत्तमनगर जवळील राजरत्ननगरमध्ये असलेल्या या उद्यानातील काही खेळणी तुटलेल्या अवस्थेत असून, येथे पालापाचोळा उघड्यावर फेकून देण्यात आलेला आहे. उद्यानात रहिवाशांसाठी बसवलेली ग्रीन जिम गाजरगवताने वेढलेली असून खऱ्या अर्थाने तिला ग्रीन जिम हे नाव शोभून दिसत असल्याचे स्थानिक रहिवासी बोलत आहे. (ignorance to demands for repairs of childrens park from administration Toys broken in park in Rajaratnanagar Nashik News)

उद्यानात सायंकाळी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असून, येथे मोकाट कुत्र्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर असतो. यामुळे काही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येथील वजनकाटा पूर्णतः तुटलेला असून घसरगुंडीदेखील तुटलेली आहे. बालगोपालांना खेळताना इजा होण्याच्या स्थितीत असणाऱ्या या घसरगुंडीस बदलून येथे नव्याने बसवावी अथवा तिला दुरुस्त करावे, अशी मागणी करूनही प्रशासन काहीही लक्ष देत नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

राजरत्ननगर उद्यान, सिडको

* मोकाट कुत्र्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणावर

* मोकाट कुत्र्यांमुळे बालगोपाल यांना धोका

* खेळणी तुटलेल्या अवस्थेत

* ग्रीन जिमवर गाजरगवत वाढले

* कचऱ्याचे साम्राज्य

* स्वच्छतागृहाची दुरवस्था

* येथील आउट हाऊस सारख्या जागेत मद्याच्या बाटल्या.

"राजरत्ननगर उद्यान नेहमीच चर्चेचा विषय राहिले आहे. या उद्यानाची झालेली दुरवस्था बघता बालगोपालांनी खेळायला कुठं जायचे, असा प्रश्न उपस्थित राहत असून, येथील खेळण्यांची दुरुस्ती त्वरित व्हायला हवी."- सिंधू पाटील, गृहिणी

"उद्यानात मोठ्या थाटामाटात ग्रीन जिम बसविण्यात आली. मात्र, ही ग्रीन जिम खऱ्या अर्थाने ग्रीनरी म्हणजेच गाजरगवताने वेढलेली आहे. या ग्रीन जिमचा नागरिकांना काहीही उपभोग घेता येत नाही." - शोभाबाई केदारे, गृहिणी

"उद्यानात मोठ्या प्रमाणावर मोकाट श्वानांचा वावर असतो. या आधी पिसाळलेल्या मोकाट कुत्र्यांनी अनेक नागरिकांना चावा घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यावर त्वरित उपाययोजना करण्यात यायला हवी."

- श्रद्धा ठोके, गृहिणी

"उद्यानात स्वच्छता नियमित केली जाते हे जरी खरे असले तरी मात्र उद्यानाच्या एखाद्या कान्याकोपऱ्यात हा गोळा केलेला कचरा फेकून देण्यात येतो. मनपा प्रशासन हा कचरा उचलून नेण्याची तसदी घेत नसून, काही वेळेस हा कचरा येथेच जाळून टाकण्यात येत असतो. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होतो."- ज्योती ताजणे, गृहिणी

"एकीकडे बालगोपालांना कोरोनासारख्या भीषण महामारीत खेळण्यासाठी कोणत्याही उद्यानांमध्ये पाठवले जात नव्हते. सद्यःस्थितीत लहान मुलांना खेळण्यासाठी उद्यानात पाठवले जात असताना मात्र उद्यानाची झालेली दुरवस्था बघता त्यांनी खेळायचे कुठे, असा प्रश्न उपस्थित राहत असून येथील दुरवस्था त्वरित दूर कराव्यात." - सुनीता पाटील, गृहिणी

