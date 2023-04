Nashik Crime News : गेल्या दोन महिन्यांपासून सिन्नर व निफाड तालुक्यांच्या सरहद्दीवर असलेल्या सोमठाणे, ब्राह्मणवाडे गावांच्या शिवेवर देवनदी पात्रातून वाळूचा अवैध उपसा केला जात होता.

स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर सिन्नरचे तहसीलदार एकनाथ बंगाळे यांनी कारवाईच्या बडगा उगारला आहे. तहसीलदारांच्या पथकाने गुरुवारी दुपारी एक वाजेच्या सुमारास धनगरवाडी परिसरात सांगवी रस्त्याने वाळू घेऊन येणारा ट्रॅक्टर पकडला.

सुमारे सव्वा ब्रास वाळूसह हा ट्रॅक्टर वावी पोलीस ठाण्याच्या आवारात जमा करण्यात आला. (Illegal extraction of sand from Devnadi basin on Somthane Brahmanwade Shiva Tractor full of sand seized Nashik Crime News)

सोमठाणे येथून देव नदीच्या पात्रातून दररोज 50 ते 60 ब्रास वाळूचा उघडपणे उपसा करण्यात येत होता. स्थानिक वाळू चोरट्यांकडून दोन ट्रॅक्टर व एक 407 टेम्पो मधून ही वाळू विक्रीसाठी पाठवली जात होती.

वाळू उपशामुळे नदीपात्रातून परवानगीने पाणी उपसा करणाऱ्या जलवाहिन्या तुटण्याचे प्रमाण वाढले होते. तसेच अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतांमधून बेकायदेशीर रस्ते देखील बनवण्यात आले होते.

वाळूचा अवैध उपसा करणाऱ्यांकडून स्थानिक शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जायचा. तसेच विरोध करणाऱ्यांना दमदाटी देखील केली जायची. या विरोधात सोमठाणे व ब्राह्मणवाडे च्या शेतकऱ्यांनी निफाड प्रांत अधिकारी, सिन्नर व निफाड तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती.

योगेश मधुकर घुमरे रा. सांगवी, जयेश वाघ रा. खेडलेझुंगे, पप्पु माळी, चेतन माळी, भाऊराव माळी तिघे रा. सोमठाणे यांच्या विरोधात वाळू चोरी प्रकरणी गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी असे देखील निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.

या तक्रारीच्या अनुषंगाने सिन्नरचे तहसीलदार एकनाथ बंगाळे यांनी खातरजमा करून घेतल्यानंतर गुरुवारी दुपारी एक वाजेच्या सुमारास नदीपात्रातून वाळूने भरलेला ट्रॅक्टर धनगर वाडी कडे येत असताना सांगवी रस्त्यावर ट्रॅप लावला.

मंडळ अधिकारी सोनवणे व तहसील कार्यालयातील कर्मचारी यांच्या पथकाने रस्त्याने वाळू घेऊन जाणारा ट्रॅक्टर रंग हाथ पकडला. या डॉक्टरच्या ट्रॉलीत जवळपास सव्वा ब्रास वाळू भरलेली होती.

विना क्रमांकाच्या असणाऱ्या ट्रॅक्टर बद्दल ट्रॅक्टर चालकाने माहिती द्यायला टाळाटाळ केली. त्यामुळे पथकाने तहसीलदारांच्या आदेशानुसार सदर ट्रॅक्टर व वाळूने भरलेली ट्रॉली वावी पोलीस ठाण्यात जमा केली.