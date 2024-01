Nashik Crime: ओझरला 18 लाखांचा अवैध मद्यसाठा जप्त; ग्रामीण पोलिसांची दहावा मैल परिसरात कारवाई

ओझर : नाशिक-मुंबई महामार्गावरील दहावा मैल परिसरात ग्रामीण पोलिसांनी १८ लाखांचा मद्यसाठा जप्त केला. स्थानिक शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांना मिळालेल्या माहितीवरून विशेष पथकाने नाशिककडे जाणारा कंटेनर (एनएच ०१,एन ७६३०) थांबवत झडती घेतली असता, विदेशी मद्याचे ५७१ बॉक्स, असा एकूण १८ लाख ३२ हजार ९६४ रुपयांचा अवैध मद्यसाठा मिळून आला.

हे मद्य पंजाब राज्याव्यतिरिक्त इतर राज्यांमध्ये विक्री करण्यास मनाई असूनही संशयिताने बनावट इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे बिल तयार करून, शासनाचा महसूल चुकवून अवैध विक्रीसाठी आणल्याचे समोर आले. (illegal liquor stock worth 18 lakh seized from Ozar Action of Rural Police in Tenth Mile area Nashik Crime)