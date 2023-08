Nashik Crime: स्विफ्टमधून विदेश मद्याची अवैध वाहतूक; अंबोली फाट्यावर एक्साईजची कारवाई

By

Nashik Crime : त्र्यंबकेश्वर-जव्हार रोडवरील अंबोली फाटा येथे स्विफ्ट कारमधून अवैधरित्या विदेशी मद्याची वाहतूक केली जात असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने पकडली.

कारसह विदेशी मद्याचा साठा असा सुमारे सहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, एकाला अटक केली आहे. (Illegal transportation of foreign liquor from Swift Excise action on Amboli Phata Nashik Crime)

रवींद्र मोहन निरभवणे (४१, रा. आंबेडकरनगर, करंजगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक) असे अटक करण्यात आलेल्या संशयिताचे नाव आहे.

महाराष्ट्रात बंदी असलेला परराज्यातील विदेशी मद्याची ड्राय-डेला विक्रीसाठी वाहतूक केली जाणार असल्याची खबर एक्साईजच्या नाशिक विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार विभागाच्या ब पथकाने त्र्यंबकेश्वर-जव्हार रोडवरील अंबोली फाटा येथे नाकाबंदी केली होती.

शनिवारी (ता. १२) संशयित स्विफ्ट कार (एमएच १५ जेएच २६४०) चेकनाका येथे आली असता, पथकाने तपासणी केली. त्यावेळी कारमध्ये छुप्यारितीने विदेशी मद्याची अवैधरित्या वाहतूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सदरचा मद्यसाठा हा दादरा-नगर-हवेली राज्यात निर्मित व विक्री परवानगी असलेला परंतु महाराष्ट्रात विक्रीस प्रतिबंधित असतानाही वाहतूक केली जात होती.

विदेशी मद्यसाठा व कार असा ६ लाख १५ हजार ३२० रुपयांचा मद्देमाल एक्साईजच्या पथकाने जप्त करीत मोठी कामगिरी केली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदरची कामगिरी एक्साईजचे जिल्हा अधीक्षक शशिकांत गर्जे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सुनील देशमुख, दुय्यम निरीक्षक पी.बी. ठाकूर, धीरज जाधव, विष्णू सानप, संतोष कडलग, अमित गांगुर्डे, दुर्गादास बावस्कर, राकेश पगारे, यशपाल पाटील, विजय पवार यांनी दिली.