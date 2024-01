Nashik News : पाणीपुरवठा स्त्रोताजवळ बेकायदेशीर विहीरी! रावळगावातील घटना

मालेगाव : रावळगावला पाणीपुरवठा करणारी विहीर ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या गट क्रमांक ४३७ मध्ये आहे. या विहिरीलगत बाहेरगावच्या काही शेतकऱ्यांनी विहिरी खोदून गावाचे पिण्याचे पाणी पळविण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.

बेकायदेशीर विहिरींची चौकशी करून संबंधितांविरुध्द गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत गरुड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. (Illegal well near water supply source Incident in Rawalgaon Nashik News)