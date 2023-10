येवला : अस्सल सौंदर्य अन्‌ कशिदाकारीमुळे कलात्मक परिधान केलेली स्त्री शंभरात उठून दिसते. एवढी पैठणी महावस्त्राची ताकद. ही देखणी पैठणी आपल्या नानाविध रंगसगतीमुळे आणि त्यावरील डिझाइन्समुळे महिलांना आकर्षित करते.

याच पैठणीवर आता विविध प्रतिमाही साकारत असून, येथील विणकरांनी पैठणीच्या शेलावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांची प्रतिमा साकारली आहे. (image of Jarange Patil created on shell of Paithani beautiful piece of art made in 7 days by youth weavers of Nandesar Nashik)

येवला म्हटले, की डोळ्यासमोर उभी राहते ती नाजूकशी, कलाकृतींनी सजलेली, फुललेली अप्रतिम पैठणी. प्रत्येक स्त्री मनावर अधिराज्य गाजविणारी व स्त्रीचे रूप फुलविणारी अस्सल पैठणी बनते ती येवल्यातच.

पैठणीच वेगवेगळे प्रकार तयार होत असले, तरी अस्सल पैठणीचा बाज टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न इथल्या प्रत्येक कलाकारांचा आहे.

कलेला बंधने नसतात अन्‌ धर्मही. कला सर्व मर्यादांना ओलांडून आपले देखणे रूप आकार देते अन्‌ कलाकार जीव ओतून या सौंदर्याला नवं रूप देतो. या देखण्या कलेची प्रचिती सातत्याने येते.

येथील काही हौशी तरुण विणकरानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शिर्डीचे साईबाबा, अमेरिकचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरीण, जिराफ आदींची प्रतिमा पैठणीवर साकारली तर एका मुस्लिम विणकराने पैठणीच्या पदरावर राधा कृष्ण झोका खेळत असतानाचे चित्र साकारले आहे.

पुन्हा एकदा ही पैठणी सध्या राज्यभर चर्चेत असलेले व सत्ताधाऱ्यांना घाम फोडणारे आंदोलक जरांगे-पाटील यांच्या प्रतिमेमुळे चर्चेत आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे-पाटील यांनी २४ तारखेचा अल्टिमेटम राज्य सरकारला दिला आहे.

आरक्षण लढ्यामुळे जरांगे-पाटील प्रत्येक मराठा समाजाच्या तरुणांचे आदर्श झाले असून, या पार्श्वभूमीवर नांदेसर येथील हेमंत जगदाळे व त्यांचे सहकारी विष्णू भोरकडे, तेजस सोनवणे, हर्शद जगदाळे, ऋषिकेश आवारे, भागीनाथ जगदाळे आदींनी सात दिवस परिश्रम घेऊन ही प्रतिमा साकारली आहे.

२४ तारखेला आंतरवेली सराटा येथे जाऊन मनोज जरांगे-पाटील यांना ही प्रतिमा भेट देण्याची इच्छा या तरुणांनी व्यक्त केली आहे.