Nashik BJP News : सिन्नर भाजपचे ‘घर चलो’ अभियान; बाजारपेठ, गणेश पेठेतत हजारो पत्रकेवाटप

Nashik BJP News : भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुनील बच्छाव यांच्या नेतृत्वाखाली सिन्नर शहरात ‘घर चलो’ अभियान राबविण्यात आले. दुकानमालक व ग्राहकांना भारतीय जनता पक्षाची माहिती असलेले पत्रके वाटण्यात आली.

५०० ते ७०० पत्रके वाटल्यानंतर सिन्नर शहर व तालुक्यात घरोघरी जाऊन पत्रक वाटावे, असे आदेश अध्यक्ष सुनील बच्छाव यांनी दिले. (implementation of Ghar Chalo campaign by bjp in Sinnar city nashik news)

क्रांतिसूर्य महात्मा फुले व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला हार घालून या उपक्रमाचा प्रारंभ झाला. संपूर्ण गणेश पेठ आणि घराघरांत ‘मोदी @ ९’ पत्रक वाटण्यात आले. मोदी यांनी नऊ वर्षांत केलेल्या कामाचे लोकांनी मूल्यमापन करावे व ९०९०९०२०२४ या संपर्क क्रमांकावर मिस कॉल देऊन मोदींना समर्थन द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले.

दरम्यान, श्री. बच्छाव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. तीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदेशाप्रमाणे मंगळवारी (ता. १५) घरोघरी तिरंगा फडकावून देश अभिमान जागृत करावा. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांनी तयारीला लागावे, असा आदेश श्री. बच्छाव यांनी दिला. तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब शिंदे, शहराध्यक्ष सुनील हांडे, निवडणूकप्रमुख जयंत आव्हाड यांनी मार्गदर्शन केले.

सुनील माळी, किशोर देशमुख, समाधान केकान, दत्तात्रय आचार्य, बबन चव्हाणके, प्रियांका द्विवेदी, सुदाम वाघ, शिवाजी वेलजाळी, रोहिणी कुरणे, रामनाथ डावरे, किरण सांगळे, वामन पवार, किसनराव शेळके, किशोर देशमुख, संजय गिते, सविता कोठुरकर, शिवाजी आव्हाड, संजय पवार, सुभाष पगार, पंडित कांबळे, रवींद्र साबळे, रामदास थोर, दत्तात्रय पवार, कैलास पवार, चंद्रकांत भागवत, रावसाहेब थोरात, प्रकाश दवंगे, योगिता खताळे, ज्ञानेश्वर कुराडे, रवींद्र नाटे, विनोद आंबोले, विशाल क्षत्रिय, सज्जन सांगळे, मदन बिंनर, उत्तम हगवणे, पंढरीनाथ सांगळे, संतोष चव्हाण, भैरव दळवी, ओमकार सानप, दर्शन भालेराव, मीरा सानप, सुनील माळी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.