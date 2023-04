NMC Tax Recovery : कर सवलतीला नागरिकांचा प्रतिसाद; 'या' संकेतस्थळावरुन प्राप्त करा कर सवलत

NMC Tax Recovery : महापालिकेकडून एकरकमी भरणा करणाऱ्या करदात्यांना १ एप्रिलपासून सूट जाहीर करण्यात आली आहे. महापालिका हद्दीतील मिळकतधारकांकडून या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. (In 11 days property tax of 8 crores was collected in municipal corporation treasury nashik news)

गेल्या ११ दिवसात आठ कोटी ३३ लाख १७ हजार ५५५ रुपये इतका मालमत्ता कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. पूर्व विभागात सर्वाधिक एक कोटी ७५ लाख ७७ हजार ५३० रुपये जमा झाले.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत महापालिकेने कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. आता २०२३- २०२४ या आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीलाही महापालिकेने करांमध्ये सूट दिली आहे. सवलतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कर उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी केले. चालू वित्तीय वर्षाचे देयक nmctax.in तसेच nmc.gov.in या संकेतस्थळावर इंडेक्स क्रमांक टाकल्यानंतर प्राप्त होईल.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

त्यानुसार सदर संकेतस्थळावर नागरिक सूट प्राप्त करू शकतात, असे आवाहन महापालिकेच्या कर विभागाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान १ एप्रिलपासून आगाऊ एकरकमी कर अदा केल्यास एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यात सवलत देण्यात आली आहे. मागील अकरा दिवसात जवळपास साडेआठ कोटी रुपये महसुल तिजोरीत जमा झाला आहे.

विभागनिहाय मालमत्ता कर जमा

विभाग प्राप्त महसुल (रुपये)

सातपूर - ६५ लाख १७ हजार ७९६

पश्चिम - १ कोटी ६० लाख ५२ हजार ३९१

पूर्व - १ कोटी ७५ लाख ७७ हजार ५३०

पंचवटी - १ कोटी ४२ लाख ६२ हजार ४०६

सिडको - १ कोटी ५१ लाख ५५ हजार ४६४

नाशिक रोड - १ कोटी ३७ लाख ५१ हजार ९६८

एकूण - आठ कोटी ३३ लाख १७ हजार ५५५ रुपये