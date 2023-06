Nashik News : कोविडकाळात रुग्णालयांना रुग्णसेवेचे दर पत्रक लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

कोविड संपूर्णपणे नष्ट झाल्यानंतर मात्र रुग्णालयांना त्याचा विसर पडला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून सोमवार (ता.२६) पासून ५८० खासगी रुग्णालयांची तपासणी केली जाणार आहे. (In case of violation of patient code license registration of hospital is cancelled nashik news)

त्यासाठी पथकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. रुग्णांची सनद व उपचार खर्च न लावणाऱ्या रुग्णालयावर नोंदणी व परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. कोविडकाळात रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांनी दखल घेत रुग्णालय संहिता पाळण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. महाराष्ट्र शुश्रूषा अधिनियम सुधारित २०२१ नुसार खासगी रुग्णालयांना दर्शनी भागात उपचार खर्चाचे दरपत्रक व रुग्णहक्क सनद लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

मात्र रुग्णालयाकडून या सूचनांचे पालन केले जात नाही.

त्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय विभागाकडून ५८० खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सहा विभागांमध्ये विभागीय अधिकाऱ्यांच्या निगराणीखाली पथक नियुक्त केले जाणार आहे.

पथकांकडून तपासणी केली जाणार असून रुग्णसंहितेची पालन होत नसेल तर परवाना व नोंदणी रद्द केली जाणार आहे, अशी माहिती सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत शेटे यांनी दिली.