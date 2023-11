Nashik News: यजमानांनी साधला वास्तुशांतीचा मुहूर्त; दोन महिन्यांनंतर आलेल्या मुहूर्ताने गुरुजींची दमछाक

By

Nashik News: आपल्या हक्काच्या घरात शुभ मुहूर्तावर प्रवेश करण्याचा प्रत्येकाचा मानस असतो. शनिवारी (ता. १८) असाच शुभ मुहूर्त शहरवासीयांना लाभला अन् दिवाळीच्या पर्वात खरेदी केलेल्या हक्काच्या घरात शास्त्रयुक्त पूजाविधी करत गृहप्रवेश केला.

तब्बल दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर वास्तुशांतीचा मुहूर्त आल्याने शहरात मोठ्या प्रमाणावर वास्तुशांती विधी पार पडले. यजमानांचे गृहप्रवेश करता करता गुरुजींचीही मोठी दमछाक पाहायला मिळाली.

नोकरी, कामधंद्याच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने नागरिक शहरात येतात. सुरवातीचे काही दिवस भाड्याच्या घरात काढल्यानंतर प्रत्येकाला वेध लागतात ते स्वतःच्या हक्काच्या घरात प्रवेश करण्याचे. कुठलीही गोष्ट खरेदी करताना मुहूर्त महत्त्वपूर्ण मानला जातो. हक्काचं घर म्हणजे सामान्यांचं स्वप्नचं असतं. (in large scale Vastu Shanti ritual was performed on 18 nov nashik news)

त्यामुळे वास्तू खरेदी व त्यात गृहप्रवेश मुहूर्तावरच केला जातो. नुकताच दिवाळीचा सण येऊन गेला. यंदाच्या दिवाळीत शहरात बांधकाम क्षेत्रात मोठी उलाढाल पाहायला मिळाली. अनेकांनी दिवाळीत धनत्रयोदशी, लक्ष्मीपूजन यांसह साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या पाडव्याला वास्तू खरेदी केली. त्यानंतर वेध लागले ते शास्त्रयुक्त पूजा करून गृहप्रवेश करण्याचे. श्रावण मास संपल्यानंतर वास्तुशांतीचे मुहूर्त नव्हते.

शनिवारी (ता. १८) तब्बल दोन महिन्यांनंतर वास्तुशांतीचे मुहूर्त आल्याने शहरातील सर्वच भागात मोठ्या संख्येने वास्तुशाती पूजन उत्साह अन् भक्तिमय वातावरणात पार पडले. त्यात शनिवार आल्याने नोकरदार वर्गासाठी वीकेंडच्या निमित्ताने दुग्धशर्करा योग जुळून आला. यात पूजा सांगणाऱ्या गुरुजींकडे एकाच दिवसात तीन ते चार यजमानांकडे वास्तुशांती होती. प्रत्येक यजमानाच्या घरी पूजेचा मुहूर्त साधण्याच्या प्रयत्नात गुरुजींची देखील धावपळ करताना मोठी दमछाक झाली.

गुढीपाडव्यापर्यंत वास्तू मुहूर्त

वास्तुशांतीचे मुहूर्त सुरू झाले असून, पुढील वर्षीच्या गुढीपाडव्यापर्यंत मुहूर्त आहेत. या वर्षी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात तब्बल नऊ मुहूर्त असल्याची माहिती वेदाचार्य रवींद्र पैठणे गुरुजींनी दिली.

या वर्षातील वास्तुशांतीचे मुहूर्त ः

नोव्हेंबर - १८, २४, २९

डिसेंबर - २, ७, ८, १४, १८, २१

"१८ तारखेचे मुहूर्त दोन महिन्यांनंतर आले. त्यात पांडव पंचमी अन् उत्तराषाढा नक्षत्र असल्याने ते अधिक फलदायी ठरते. त्यामुळे यजमानांनी शनिवारी वास्तुशांती करणे पसंत केले." - वेदाचार्य रवीद्र पैठणे, प्रधानाचार्य, महर्षी गौतम गोदावरी वेद विद्या प्रतिष्ठान, नाशिक

"शनिवारी यजमानांनी शुभ मुहूर्त अन् सुटीचा लाभ घेतला. दिवसभरात चार वास्तुशांतीपूजन केले." - वे. अक्षय जोशी, जेल रोड

"पाडव्याला घराची खरेदी केली आणि पहिल्याच मुहूर्तावर वास्तुशांती करून गृहप्रवेश केल्याने स्वप्न पूर्ण झाले." - भूषण भावसार, नाशिक.

"घटस्थापनेलाच बिल्डरकडून घराची चावी मिळाली होती. मात्र वास्तुशांतीचे मुहूर्त नसल्याने थोडी वाट पाहावी लागली. शनिवारी सहकुटुंब भक्तिभावाने गृहप्रवेश केला." - विकास माळवे, बोधलेनगर