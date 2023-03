NMC News : थकबाकी वसुलीसाठी‘आऊट सोर्सिंग’चा पर्याय; मनुष्यबळाचा अभाव

नाशिक : घरपट्टीचे थकबाकी वगळता १७५ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दीष्ट होते. त्यापैकी १५८ कोटी रुपये वसुल झाले, तर पाणीपट्टीची थकबाकी (Arrears) वगळता सत्तर कोटींपैकी पन्नास

कोटी रुपये वसुल झाले. (In next 30 days municipal corporation must have to collect nearly 40 crores of revenue from gharpatti panipatti together nashik news)

पुढील तीस दिवसांत घरपट्टी व पाणीपट्टीचे मिळून जवळपास चाळीस कोटी रुपये महसुल वसुलीचे आव्हान आहे. त्यामुळे वसुलीसाठी कंबर कसल्याचे बोलले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मनुष्यबळाअभावी अडचण निर्माण होत आहे.

त्यामुळे आऊटसोर्सिंगद्वारे वसुलीचा पर्याय चाचपडून पाहिला जात आहे. आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून वसुली करण्याचा निर्णय धोरणात्मक स्वरुपाचा असल्याने पुढील वर्षात आऊटसोर्सिंगचा पर्याय निवडला जाण्याची शक्यता आहे.

घरपट्टी व पाणीपट्टी महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत असले, तरी गेल्या काही वर्षात वसुलीचे उद्दीष्ट गाठताना विविध कर विभागाच्या नाकेनऊ येत आहे. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यात वसुली होण्यासाठी करात सवलत दिली जाते.

परंतू वसुलीचे उद्दीष्ट वर्षाअखेर गाठता येत नाही. आर्थिक वर्ष संपण्यास तीस दिवस शिल्लक राहिले असताना अद्यापही जवळपास चाळीस कोटी रुपयांची वसुली बाकी आहे. वसुलीचे सर्व सोपस्कार पार पडले, परंतू अद्याप वसुलीचे उद्दीष्ट गाठता येत नाही.

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

मालमत्ता कर वसुलीची विभागनिहाय स्थिती (रुपये) विभाग वसूली

सातपूर १८ कोटी ३८ लाख ७४ हजार

पश्‍चिम २९ कोटी आठ लाख दोन हजार

पूर्व २५ कोटी ९२ लाख

पंचवटी २९ कोटी २३ लाख १२ हजार

सिडको ३३ कोटी ९ लाख ५६ हजार

नाशिक रोड २२ कोटी ८७ लाख ५६ हजार

एकूण वसुली- १५८ कोटी ५९ लाख ७५ हजार

पाणीपट्टी वसुलीची विभागनिहाय स्थिती (रुपये) विभाग वसुली

सातपूर ७ कोटी ३० लाख ६८ हजार ९७८

पंचवटी ९ कोटी ५४ लाख आठ हजार ८७२

सिडको ११ कोटी ६६ लाख ४५ हजार ४५६

नाशिक रोड ९ कोटी ९४ लाख दोन हजार ४६३

पश्चिम ५ कोटी ४५ लाख ५९ हजार ७७

पूर्व ७ कोटी ९६ लाख ४४ हजार १०३

एकूण ५० कोटी ५४ लाख आठ हजार ९४९