Nashik News: दगडी कचमुळे अपघाताच्या घटना; पावसाने डांबर वाहून गेल्याने रस्त्याची दुर्दशा

Nashik News : रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी डांबर मिश्रित दगडी कच टाकून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्याचे पितळ उघडे पडले आहे. पावसाने डांबर वाहून जात कच रस्त्यावर पसरली आहे.

त्यावरून वाहने घसरून अपघात घडण्याच्या घटना घडत आहे. रविवार कारंजा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले होते. या संदर्भातील वारंवार वृत्त प्रसारित झाले होते.

त्याची दखल घेत काही महिन्यांपूर्वी डांबर मिश्रित कचने रविवार कारंजा परिसरातील रस्ता तयार करण्यात आला होता. (Incidents of accidents due to rock fall condition of road due to rain washed away asphalt Nashik News)

काही दिवसांपासून शहरात संततधार पाऊस सुरू होता. पावसाच्या पाण्याने रस्त्यावरील डांबर धुतल्या गेल्याने संपूर्ण रस्त्यावर दगडी कच पसरली आहे. पसरलेल्या कचवरून वाहने घसरून अपघात घडण्याच्या घटना घडत आहे.

रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याने अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा त्रास सामान्य जनतेस सोसावा लागत आहे. खड्ड्यामुळे होणारे अपघात, इतर समस्या दूर होण्यासाठी डांबर मिश्रित कच वापरून रस्ता तयार करण्यात आला होता.

तीच कच सध्या रस्त्यावर पसरल्याने रोगापेक्षा उपचार भयंकर अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिकेकडून रस्त्यावर पसरलेली कच स्वच्छ करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिक विशेषतः वाहनचालकांकडून केली जात आहे.

तसे तर झाले नाही तर भविष्यात मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय रस्त्याचे काम करताना नियोजनपूर्वक आणि योग्य ठेकेदारामार्फत करण्यात यावे. जेणेकरून अशी परिस्थिती उद्भवू नये.

अशी मागणी ही नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वाहनांच्या टायरमुळे कचमधील धूळ उडण्याची समस्या ही निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे डोळ्यांचे विकार होत आहे. एकीकडे शहरात डोळे येण्याची साथ जोरात असताना दुसरीकडे ही धूळ डोळ्यांच्या विकाराच्या समस्येत वाढ करत आहे.