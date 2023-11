By

नामपूर : येथील मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या आवारात पसरलेली दुर्गंधी, अनेक वर्षांपासून कुलूपबंद असलेले नवीन स्वच्छतागृह, आवारातील निकृष्ट दर्जाचे झालेले डांबरीकरणाचे काम, प्रवेशद्वारासमोर असणाऱ्या खड्डे, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, पथदिप अभावी आवारात अंधाराचे साम्राज्य, मोकाट जनावरांचा त्रास आदी बाबींमुळे येथील बसस्थानक असुविधांच्या विळख्यात सापडले आहे.

त्यामुळे एसटी प्रशासनाने याबाबत दखल घेऊन सुधारणा करावी अन्यथा आंदोलनात्मक पवित्रा स्वीकारण्याचा इशारा सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. (Inconvenience in Nampur bus station All party office bearers warn of agitation Nashik News)

येथील बसस्थानकाच्या आवारात नवीन स्वच्छतागृह बांधण्यात आले आहे. परंतु त्याच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त सापडत नसल्याने प्रवाशांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. परिसरातील दुर्गंधीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

मोसम खोऱ्याची मध्यवर्ती व्यापारी बाजारपेठ म्हणून शहराचा विकास होत आहे. भविष्यातील तालुका म्हणूनही नामपुरकड़े पाहिले जाते.

परिसरातील ३० ते ३५ खेड्यांच्या सहवासामुळे दिवसभर मोठ्या संख्येने प्रवाशांची बसस्थानकात वर्दळ असते. परंतु बसस्थानकात प्रवाशांना सुविधा मिळत नसल्याने प्रवासी वर्गाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

एसटी प्रशासनाने याकामी पुढाकार घेऊन बसस्थानकातील समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती अशोक सावंत, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रा. गुलाबराव कापडणीस, नामपूर बाजार समितीचे संचालक विलास सावंत, सरपंच रेखा पवार, उपसरपंच अनिता माळी,

सामाजिक कार्यकर्ते अरुण खुटाडे, अविनाश सावंत, डॉ. दिकपाल गिरासे, मनसेचे तालुकाध्यक्ष सतीश विसपुते, शहराध्यक्ष रवी देसले, शिवसेनेचे संभाजी सावंत, तारीक शेख, मनोहर पाटील, काँग्रेसचे नारायण सावंत, मोसम प्रतिष्ठानचे गणेश खरोटे, सुनील निकुंभ, समाधान देवरे आदींनी केली आहे.

निकृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण

बसस्थानकाच्या आवारात काही वर्षांपूर्वी माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी डांबरीकरण कामासाठी १५ लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. परंतु सदर आवारातील डांबरीकरण काम पूर्ण झाले का ? याबाबत अद्यापही नागरिक साशंक आहेत.

प्रवेशद्वाराजवळ असणाऱ्या उघड्या गटारीमुळे पसरलेली दुर्गंधी, आवारात वाढलेल्या काटेरी बाभळी, मोकाट जनावरांचा मुक्त संचार, यामुळे बसस्थानकाची अक्षरशः कचराकुंडी झाली आहे.

याबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने नागरिक कमालीचे नाराज आहेत. एसटी प्रशासनाने नागरिकांच्या संयमाचा अंत न पाहता लक्ष घालून तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.

आरोग्य धोक्यात

काही वर्षांपूर्वी मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी सार्वाजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने गटारीचे काम हाती घेण्यात आले होते, परंतु एसटी प्रशासनाने आक्षेप घेतल्याने नाहक काम रखडले.

त्यांनतर अंतर्गत गटारीचे काम झाले असले तरी अस्वच्छ व खुल्या गटारीमुळे प्रवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणी नसल्याने विकतचे पाणी घेऊन नागरिकांना आपली तहान भागवावी लागत आहे.