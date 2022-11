Winter Viral Disease : वाढत्या थंडीने शहरात साथीच्या आजारांमध्ये वाढ ; रुग्णालयात गर्दी

जुने नाशिक : वाढत्या थंडीने शहरात साथीच्या आजारांमध्ये वाढ झाली आहे. रोगप्रतिबंधक शक्ती कमी असलेल्यांना अधिक त्रास जाणवत आहे. आजारापासून बचावासाठी नागरिकांनी उबदार कपड्यांचा नियमित वापर करावा, पौष्टिक आहार घेणे आवश्यक आहे. लहान मुले अधिक तर सर्दी, खोकला, ताप आजाराने ग्रासले आहे. नागरिकांनी लहान मुलांची विशेष काळजी घेत स्वतःचीदेखील रोगप्रतिबंधक शक्ती वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असा सल्ला डॉक्टरांकडून देण्यात येत आहे. (Increase in epidemic diseases in city due to increasing cold Overcrowding at hospital Nashik News)

दोन दिवसापासून दिवसभर गारवा जाणवत आहे. थंडीने सर्दी, खोकला ताप, तसेच कप होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. रुग्णालय अशा रुग्णांनी भरून गेले आहेत. अशा प्रकारचे साथीचे आजार बळवण्याचा धोका सर्वाधिक रोगप्रतिबंधक शक्ती कमी असणाऱ्यांना असतो. त्यामुळे रोगप्रतिबंधक शक्ती वाढवावी. जेणेकरून अशा आजारांना शरीरास प्रतिकार करणे शक्य होईल. लहान मुलांना अधिक त्रास जाणवत असतो.

त्यात ५ ते १४ वयोगटातील मुलांचा अधिक समावेश आहे. या आजारांनी ग्रासले जाण्याचे मुलांचे प्रमाण सुमारे ४० ते ४५ टक्के असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. यापासून बचावासाठी लहान मुलांसह मध्यम वयोगटातील नागरिकांनी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी उबदार कपड्यांचा जास्तीत जास्त वापर करणे आवश्यक आहे.

असा असावा आहार

रोगप्रतिबंधक शक्ती वाढवण्यासाठी पौष्टिक आहार घ्यावा. सुकामेवा तसेच त्यापासून तयार केलेले पदार्थ, उकडलेली अंडी, मासे पचनशक्ती असणाऱ्यांनी चिकन, मटण अशा प्रकारचा आहार घ्यावा. विशेष करून शिळे अन्न खाणे टाळावे. भाजीपाला, फळांचा आहारात समावेश करावा. त्याचप्रमाणे सर्दी, खोकला, गळा लाल झाल्यास तसेच अशा गोष्टीपासून बचावासाठी हळद मिश्रित गरम दूध, तुळशीचा काडा, गवती चहा, आले-सुंठ पासून तयार केलेला चहा सेवन करावे.

काय करावेत उपाय?

उबदार कपडे वापरावे, पौष्टिक आहार घ्यावा, नियमित योगा प्राणायाम करावे, मॉर्निंग वॉक करावा, शिळे अन्न टाळावे, गर्दीत जाणे टाळावे

"थंडीचे तीन महिने संपूर्ण वर्षासाठी आरोग्य सुदृढ ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. परंतु अशा प्रकारच्या साथीच्या आजाराने ग्रस्त होण्याचे प्रमाणही अधिक असते. त्यासाठी स्वतःची रोगप्रतिबंधक शक्ती वाढवावी. त्यासाठी विविध प्रकारचा पौष्टिक आहार घ्यावा. रोगप्रतिबंधक शक्ती वाढल्यास अशा आजारांचा धोका अतिशय कमी प्रमाणात जाणवतो." - डॉ. अनुप गावंडे

