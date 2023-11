Nashik News: सिन्नर बाजार समितीच्या उत्पन्नात 27 लाखांची भर! उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढले

सिन्नर : येथील न बाजार समितीच्या उत्पन्नात मागील वर्षापेक्षा यंदा वर्षी २७ लाख २६ हजार १०८ रुपयांची वाढ झाली.

समितीने या वर्षी प्रायोगिक तत्वावर हिवरगाव उपबाजारात टोमॅटो तसेच पणन सुविधा केंद्राच्या जागेवर नव्याने ठाणगाव (टेंभुरवाडी) येथे वाटाणा व घेवड्याची खरेदी - विक्री सुरू केली. त्याचाही शेतकऱ्यांसह बाजार समितीला फायदा झाल्याचे दिसते. (increase of 27 lakhs in income of Sinnar Bazaar Committee Sources of income increased Nashik News)

माजी आमदार राजाभाऊ वाजे व उदय सांगळे यांच्या नेतृत्वाखाली बाजार समितीत सत्ता स्थापन झाल्यानंतर कामकाजात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. परिणामी, बाजार समितीच्या उत्पन्नात भर पडली आहे.

शेतकऱ्यांना सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी विविध विकासकामे करण्याचे निश्चित केले आहे. बाजार समितीने सोयाबीनचा हंगाम सुरू झाल्याने शेतमाल तारण कर्ज योजना सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे.

संचालक मंडळाचा हा मानस असल्याचे सभापती डॉ. रवींद्र पवार, उपसभापती सिंधूताई कोकाटे, सचिव विजय विखे व संचालक मंडळाने सांगितले.

या वर्षी पणन सुविधा केंद्राच्या जागेवर ठाणगाव (टेंभुरवाडी) येथे वाटाणा व घेवडा या शेतमालाचा खरेदी विक्रीचा प्रारंभ प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आला. फार वर्षांपासूनची शेतकऱ्यांची मागणी या निर्णयामुळे फळास आली.

त्याबाबत शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. ठाणगाव (टेंभुरवाडी) येथील उत्पन्न सात लाख ९४ हजार ६०० रुपये आहे. हिरगाव उपबाजारातील उत्पन्न २३ लाख ८० हजार तीनशे रुपयांनी वाढले आहे.

शेतकरी व व्यापारी यांचा प्रायोगिक तत्वावर चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने ठाणगाव उपबाजार घोषित करण्यास मंजुरी मिळण्यासाठी बाजार समितीने कृषी व पणन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.

मंजुरी मिळाल्यानंतर ठाणगाव उपबाजार आवारातही वीज, पाणी, स्वच्छतागृह, रस्ते आदी प्राथमिक सुविधा करण्यात येणार असल्याचे सभापती डॉ. पवार यांनी सांगितले. पूर्वीच्या तुलनेत या उपबाजारात व्यापाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे.

"बाजार समितीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याचे आमचे पहिले वचन होते. तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वेतोपरी सोयीसुविधा पुरविण्याचा बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा मानस आहे. बाजार समितीच्या मुख्य आवारात, तसेच उपबाजारांमध्ये पायाभूत सुविधा करण्यावर भर देण्यात येणार आहे."-राजाभाऊ वाजे, माजी आमदार

"सिन्नर उत्पन्न बाजार समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनपूर्तीकडे ही वाटचाल आहे. शेतकरी आणि बाजार समितीचे हित डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या कामकाजाचा सहा महिन्यांतच चांगला रिझल्ट दिसत आहे. बाजार समितीचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविले आहेत. यापुढेही शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या संकल्पना राबविण्यात येणार आहेत."-उदय सांगळे

हिवरगावला कांदा लिलाव

टोमॅटोबरोबरच हिवरगाव उपबाजारात लवकरात लवकर कांद्याची खरेदी- विक्री सुरू करण्याच्या दृष्टीने बाजार समितीने ६० मेट्रीक टन क्षमतेचा वजनकाटा व बाजार समितीचे कार्यालय बांधकामाचा प्रस्ताव कृषी व पणन विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.

त्यास मंजुरी आल्यानंतर कांद्याचे लिलाव हिवरगाव उपबाजार आवारात सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे सभापती डॉ. रवींद्र पवार यांनी सांगितले.