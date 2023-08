Nashik News: चाळीसगाव महामार्गावर वाढले अपघातांचे प्रमाण; वळणाचा रस्ता ठरतोय घातक

By

Nashik News : मालेगाव - चाळीसगाव महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढले असून यासाठी वळणदार रस्ता घातक ठरत आहे. या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक असून रस्ता गुळगुळीत व रुंदीकरण झाला असला तरी वाढत्या अपघाताची मालिका चिंता वाढविणारी आहे.

या महामार्गावर मार्गदर्शक फलक व वळणावर दिशानिर्देशक कुठेही दिले नसल्याने हेही कारण अपघातास कारणीभूत ठरत आहे. (Increased number of accidents on Chalisgaon highway winding road becoming dangerous Nashik News)

मालेगाव-चाळीसगाव महामार्गावर चाळीसगाव फाटा ते कळवाडी फाट्यापर्यंत अनेक ठिकाणी वळणे आहेत. या वळणावर भरधाव जात असताना वाहन चालकांना कुठलाही अंदाज येत नाही.

या महामार्गावर माल्हणगाव फाट्याजवळ बाबाजी मळा, शनी मंदिर, चिपदरा बारी ही वळणे अतिशय धोकादायक आणि अपघातग्रस्त ठिकाणे आहे. गेल्या पंधरवाड्यात येथे दोन अपघात झाले. ओव्हरटेक करण्याच्या नादात समोरासमोर धडक होण्याचे प्रकार खूप आहे.

मालेगाव-चाळीसगाव रोडवरील अनेक वळणांवर असलेल्या दुतर्फा झुडपांमुळे समोरून येणाऱ्या वाहनांना अंदाज येत नसल्याने हुलकावणी बसून अपघात होण्याची शक्यता असते. गेल्यावर्षी मालेगाव-चाळीसगाव रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

रस्त्याची रुंदी वाढविण्यात आली असल्यामुळे या महामार्गावर वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील भाजीपालासह मुंबईकडे दूध वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनांची या मार्गावर संख्या वाढली आहे. हा संपूर्ण परिसर डोंगराळ, माळमाथ्याचा असल्यामुळे या मार्गावर रात्रीच्यावेळी काही प्रमाणात लुटीच्या घटना घडतात.

रस्त्याच्या दुर्तफा गिरणा धरणातून मालेगावसाठी आलेली पाइपलाइन असल्यामुळे याठिकाणी चोरट्यांना दडून बसण्यास जागा मिळते. अंधाराचा गैरफायदा घेत चोरांची भीती बघता रात्री पहाटे प्रवास करणाऱ्यांची गती वाढलेली असते.

या रस्त्यावरील वळण रस्ता रुंदीकरण करून दुतर्फा झुडपांची छाटणी करण्याची मागणी या परिसरातील वाहन चालकांसह नागरिकांनी केली आहे.

"रस्ता चांगला झाल्याने वाहनांचा वेग वाढलेला आहे. याठिकाणी दिशादर्शक आणि मार्गदर्शन सूचना फलकांचा अभाव आहे. संबंधित विभागाने रस्त्यावर फलक लावण्याची गरज आहे."

- संभाजी चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते, हिसवाळ

"या रस्त्यावर सातत्याने अपघात होत असतात. रस्त्यावर अपघातग्रस्त ठिकाणी व वळण रस्त्यावर रबलिंग स्ट्रीपची गरज आहे. तसेच जागोजागी रिफ्लेक्टर बसविण्यात यावेत."

- संदीप शिंदे, प्रवक्ते, किसान क्रांती संघटना.