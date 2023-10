Nashik ZP News : जि. प. प्रशासनात परस्पर फायली मंजुरीचा नवा पायंडा; फायली मंजुरीचे प्रमाण वाढले

By

Nashik ZP News : शासन आदेशाप्रमाणे जिल्हा परिषद प्रशासकीय कामकाजाची प्रणाली निश्चित असून, त्याप्रमाणे फायलींचा प्रवास होणे अपेक्षित आहे. मात्र, गत काही महिन्यांपासून जिल्हा परिषद प्रशासनात परस्पर फायली मंजूर करण्याचा नवा पायंडा पडल्याचे दिसते.

काही विभागांकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत थेट फायली मंजूर करून घेत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे या फायलींच्या माध्यमातून घेतले जात असलेले निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता आहे. (Increased number of file approval through CEOs in zp nashik news)

जिल्हा परिषदेत विविध विभागांतील प्रशासकीय निर्णय असो की, देयके, विविध प्रकारची खरेदी याबाबतच्या फायली मंजुरीची पद्धत ठरवून दिलेली आहे. साधारण प्रशासकीय फाईल ही विभागाकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे, सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीस जाणे आवश्यक आहे.

तसेच, खरेदी, देयके यांच्या फायलीही विभागाकडून लेखा व वित्त विभाग, यातही बांधकाम, समाजकल्याण, कृषी असेल, तर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इतर विषय संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीस जाणे ही पद्धत आहे. मात्र, सध्या प्रशासनात विभागांकडून काही फायली- यात विशेषत: आर्थिक असलेल्या या थेट त्या-त्या विभागांचे प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेत असल्याचे दिसत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी पदोन्नत्यांची फाईल थेट मंजूर करून घेतली होती. याच विभागातील ठराविक देयकांच्या- यातही जलजीवन मिशनच्या कामांच्या फायलींनाही याच पद्धतीने मंजुरी घेतली जात आहे.

आरोग्य विभागाने गत महिन्यात शासन आदेश डावलून जिल्हा रुग्णालयातून अधिकारी घेत त्यांच्यावर सहाय्यक आरोग्य अधिकारपदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली.

याची फाईल सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जाणे अपेक्षित होते. मात्र, नियुक्तीची फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात थेट गेली अन मंजूरही झाली. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाची प्लास्टिक मोल्डिंग यंत्र खरेदीची फाईलही थेट मंजूर झाली.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनंतर इतर अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी फायलींवर झाल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय ग्रामपंचायत, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागातील काही महत्त्वाच्या फायलींचा प्रवासही याच पद्धतीने होत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे.