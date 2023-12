Nashik Police: पोलीस आयुक्तांच्या ‘व्हॉटसॲप’वर सूचनांचा पाऊस! प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाल्याने नाशिककरांकडून स्वागत

नाशिक : शहर पोलिसिंग करण्यासाठी आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सोशल मीडियाचा खुबीने वापर करण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचे नाशिककरांकडून स्वागत होते आहे.

‘एक्स’ या ट्विटर हॅण्डलप्रमाणेच, व्हॉटसॲप क्रमांकावरून आयुक्तांनी सूचना व अभिप्रायासाठी आवाहन केले असता, त्यास नाशिककरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे.

गेल्या ३६ तासांमध्ये सुमारे अडीचशेच्या वर व्हॉटसॲप क्रमांकावर सूचनांचा पाऊस पडला आहे. त्या सूचनांचीही पोलीस ठाणेनिहाय अंमलबजावणी सुरू करण्यात आलेली आहे. (increasing instructions on Police Commissioners WhatsApp Welcome from Nashik people platform available)