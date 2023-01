Nashik News : उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगाकडून 86 कोटी 85 लाखांची बॅक गॅरंटी

सातपूर : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून उत्तर महाराष्ट्रातील २१५५ उद्योगाकडून विविध उपाययोजनांपोटी ८३ कोटी ८५ लाख रूपयाची बॅंक गॅरंटी घेतली आहे. ६७ उद्योगांनी अटीशर्तीचे भंग केल्याने ३ कोटी ३८ लाख रूपयाची बॅक गॅरंटी जप्तची कारवाई करण्यात आली आहे.

विविध क्षेत्रातील उद्योगांना पर्यावरणाची हानी होवू नये म्हणून विविध अटी शर्ती टाकून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे परवानगी दिली जाते. या मध्ये उद्योगातून होणारा प्रदूषण नियत्रंण ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याचे सांगितले जाते. (Industry in From North Maharashtra eighty three Crore eighty five Lakh Bank Guarantee Nashik News)

प्राप्तिकर उत्पन्न सवलत मर्यादा वाढणार?

हेही वाचा: Nashik: आपल्या शक्तीने कॅन्सर बरा करा अन् मिळवा 51 लाख रोख; नाशिकच्या महंतांकडून बक्षिस जाहिर

यावर मात्र अनेक उद्योग काणाडोळा करत असल्याने एमपीसिबीकडून या उद्योगाकडून बँक गॅरंटी घेतली जाते. उत्तर महाराष्ट्रातील २१५५ उद्योगाकडून सुमारे ८३ कोटी ८५ लाख रूपयाची बॅक गॅरंटी मंडळाने घेतले आहे. यात खास करून साखर कारखाने स्टील, काच, केमिकल, हॉस्पिटल, फार्मा, ऑइल, खडी क्रशर, डांबरसह इतर क्षेत्रातील उद्योगाचा समावेश करण्यात आला आहे.

अशी होते कारवाई

अनेक उद्योगात उत्पादन करताना मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण निर्माण होत ते कमी करण्यासाठी मंडळातर्फे विविध तंत्रज्ञान बसविण्याबाबत उपाययोजना सुचविल्या जातात. अनेक उद्योग काणाडोळा करतात. पुढे जाऊन हवा, पाणी, ध्वनीसह इतर प्रदूषणामुळे शेतीचे अथवा नागरी लोकवस्ती राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो, अशा वेळी मंडळाकडून या उद्योगावर कारवाई करत त्यांनी मंडळाकडे जमा केलेल्या बॅक गॅरंटी जप्तकरून ती भरपाई केली जाते.

हेही वाचा: Nashik : 'जादूटोणाविरोधी कायदा रद्द करा'; नाशिकमध्ये साधू-महंत आक्रमक