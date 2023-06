Nashik News : दरीचे क्षेत्र वगळून क्षेत्रविकास; भूखंड विकसित करण्यासाठी पुढाकार

Nashik News : सिन्नर औद्योगिक वसाहतीतील नव्याने ताब्यात आलेला २६५ हेक्टर औद्योगिक भूखंड एमआयडीसीने संपादित केला आहे. त्यातील दरीचे क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्राचा विकास करून ते औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

यासंदर्भात मंत्रालयस्तरावरून हालचाली सुरू झाल्याने उद्योजकाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. (Initiative to develop plots for industrial use by Sinnar administration nashik news)

सिन्नरला औद्योगिक विकासासाठी संपादित क्षेत्रात जवळजवळ ६० हेक्टर मोठ्या दरीचा समावेश आहे. या दरीच्या क्षेत्रात उद्योगासाठी भूखंड पडणे शक्य नसल्याने ते क्षेत्र बाजूला ठेवून उर्वरित २०५ हेक्टर क्षेत्र विकसित करावे, अशी मागणी अंबड इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन(आयमा) तर्फे काही महिन्यांपासून एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपिन शर्मा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या बाबत मंत्रालयास्तरावरून एमआयडीसी प्रशासनातर्फे हालचाली सुरू करण्यात आल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले.

डोंगर दऱ्याचा परिसर असताना सुद्धा एका मोठ्या मालपाणी देणाऱ्या उद्योगपतीच्या अर्थकारणामुळे तत्कालीन मंत्री व मंत्रालयातील वरिष्ठ आधिकारींच्या मर्जीने सिन्नर येथील ही खोल दरी असलेली जमीन संपादन करण्यात आली. यामुळे ज्या लोकांचा संबंध नाही, पण वरिष्ठांनी दबाव टाकून हा भाग सपाटीकरण आहे असा अहवाल देण्यासाठी भाग पाडलेले अधिकारी मात्र नाहक भरडले जात आहेत अशी भावना स्थानिक अधिकारी व्यक्त करत आहे.

यामुळे दरी क्षेत्रातील भूखंड क्षेत्र प्रकरणी चौकशी सुरु असल्याचेही कळते. अंतर्गत चौकशीमुळे औद्योगिक विकास थांबलेला आहे. परिणामी उद्योजक इतरत्र जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने बोर्डाची मंजुरी घेऊन तसेच चौकशी सुरु असलेला दरीचा भाग वगळून उर्वरित जागेवर भूखंड पडून नवीन गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना ते वितरित करावे, जेणेकरून शासनास महसूल प्राप्त होईल, रोजगार वाढेल व उद्योग विकासास चालना मिळेल अशी मागणीचे पत्र आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाळ, सरचिटणीस ललित बूब आणि बीओटी चेअरमन ज्ञानेश्वर गोपाळे आदींनी केली होती. आता याबाबत मंत्रालयास्तरावरून हालचाली सुरू झाल्याचे सूत्रांकडून समजले जाते.

दरीतील भूखंडांचा अडथळा

सिन्नरला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करूनही केवळ दरीतील भूखंडाच्या प्रश्नांमुळे उर्वरित भूखंडांचेही वितरण झालेले नाही. ज्या नवीन उद्योजकांना खरोखरच गुंतवणूक करून उद्योगविस्तार करावयाचा आहे व नव्याने उद्योग सुरु करावयाचा आहे त्यांना मात्र भूखंड उपलब्ध होत नाहीही बाब आयमाने निदर्शनास आणून दिली होती.