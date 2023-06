School Opening : नाशिक रोड परिसरातील विविध शाळांत आज पहिला दिवस विविध उपक्रमाने साजरा झाला. विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने शाळा परिसर गजबजला होता. पळसे येथील नासाका कार्यस्थळावरील माध्यमिक विद्यालयात नव्याने प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले.

या वेळी माजी सरपंच सुरेखा गायधनी, नाशिक सर्व सेवाभावी ट्रस्टचे मानद व्यवस्थापक सुधाकर गोडसे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष शरद आडके, पालक-शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष भास्कर सानप, सामाजिक कार्यकर्ते माधव गायधनी, दिनेश भवार, विजय शिंदे, मुख्याध्यापक सुनील बर्वे आदी उपस्थित होते. (Innovative reception of students in various schools in Nashik Road area on school opening nashik news )

विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करण्यात आले. गुलाबपुष्प आणि मिठाई देऊन विद्यार्थ्यांचा आनंद द्विगुणित करण्यात आला.

भारतीय सेनेतून निवृत्त झालेले माजी विद्यार्थी विजय शिंदे तसेच दिनेश भवार आणि शांताराम नाखरे यांची महाराष्ट्र पोलिसपदी निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन करण्यात आले. दहावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचाही सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन रवींद्र मालुंजकर यांनी केले.

शिंगवे बहुला शाळा

देवळाली कॅम्प : शिंगवे बहुला (ता. नाशिक) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना फूल व शैक्षणिक साहित्य देऊन स्वागत करण्यात आले. या वेळी शैक्षणिक पाठ्यपुस्तके वाटप करण्यात आले.

या वेळी शालेय व्यवस्थापन समिती सदस्य अशोकराव मोजाड, मुख्याध्यापक संजय सोनवणे, केंद्रप्रमुख मोहनसिंग राठोड, विठ्ठलराव मेढे, पाडुरंग निसाळ, पाडुरंग मोजाड, चंद्रभान निसाळ, भाऊसाहेब मोजाड, दत्तात्रेय गुळवे, दामू पाळदे, उपशिक्षिका प्रतिभा महाजन, रेखा पाटील, श्रीमती बैरागी उपस्थित होते.

संत आईसाहेब स्कूल

पळसे ग्रामविकास मंडळ संचलित संत आईसाहेब महाराज इंग्लिश स्कूल, भाग्योदय प्राथमिक विद्यामंदिर व शारदा बालमंदिर पळसे येथे शाळेच्या पहिल्या दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांचे पुष्प वर्षाव करून स्वागत करण्यात आले.

याप्रसंगी संस्थेचे पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते मुलांना पुस्तके वाटप करण्यात आली. या वेळी सरपंच प्रिया गायधनी, संस्थेचे सेक्रेटरी राजाराम गायधनी, अध्यक्ष विष्णुपंत गायखे , खजिनदार चंद्रभान आगळे, संचालक रामदास गायधनी, शिक्षक पालक संघाचे अध्यक्ष संतोष गायधनी, मुख्याध्यापिका आशा गाडे, संजय बोरसे, मधुकर संधान आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन मधुकर संधान व निवृत्ती देवकर यांनी केले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

वनिता विकास मंडळ प्रशालेची प्रभातफेरी

वनिता विकास मंडळ प्रशालेत परिसर सडा रांगोळी, विविध रंगीबेरंगी फुग्यांनी सजविला होता. नवगतांचे औक्षण करून गोड खाऊ देऊन स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर प्रभातफेरी काढली. उपशिक्षिका सरिता पाचपांडे व नीता शहाणे यांनी विविध बालगीते, बडबड गीते सादर करून मुलांचे मनोरंजन केले.

मुख्याध्यापक अनिल नागरे, अनु रेंगडे यांनी विविध शैक्षणिक योजनांची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली. मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वितरण झाले. याप्रसंगी संस्थेच्या सहकार्यवाह कविता देशपांडे, प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका रेखा पाचपांडे आदी उपस्थित होते.

जेडीसी बिटको हायस्कूल

जेडीसी बिटको इंग्लिश मीडियम हायस्कूलच्या प्रवेशद्वारापासून सजावट केली होती. मुख्याध्यापक राजेंद्र चौधरी, पर्यवेक्षक दावल नंदन यांच्या हस्ते गुलाबपुष्प आणि मोफत पाठ्यपुस्तके देऊन सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात आले.

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या अनोख्या, आनंददायी स्वागताने सर्व विद्यार्थ्यांचा उत्साह द्विगुणित झाला. या वेळी पाठ्यपुस्तक वाटपाचे नियोजन व व्यवस्थापन शाळेच्या ग्रंथपाल दीपाली रसाळ यांनी केले होते.

कोटमगावला ट्रॅक्टरमधून मिरवणूक

कोटमगाव जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्याची ट्रॅक्टरमधून ढोलताशाच्या गजरात गावातून मिरवणूक काढण्यात आली. मुलांचे शाळेत आगमन होताच त्याचे औक्षण लता लांघी यांनी केले व सुवर्णा परदेशी यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना चॉकलेट व गुलाबपुष्प देऊन स्वागत केले.

सरला सोनवणे आणि अरुणा पवार यांनी मुलांचे शाळेतील पहिले पाऊल हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम घेऊन पावलांचे ठसे घेतले. या वेळी नारायण म्हस्के, गोकूळ म्हस्के, सचिन म्हस्के, बहिरू डगळे, अक्षय पगारे, नाना घुगे, गणेश म्हस्के आदी उपस्थित होते.

गणेश म्हस्के यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी मोफत लेखन साहित्य वाटप केले. सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तक, गणवेश वाटप करण्यात आले. सर्व विद्यार्थ्यांना गोड जेवण देण्यात आले. मुख्याध्यापक कासर, ज्येष्ठ शिक्षक भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन करण्यात आले.