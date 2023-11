Nashik News: आश्रमशाळेतील बालिकेच्या संशयास्पद मृत्यूची चौकशी मागणी

मालेगाव : तालुक्यातील पळसदरे येथील अनुदानित आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या तेजस्विनी संजय पावरा (वय १०, मोगली, ता. धडगाव, जि. नंदुरबार) या मुलीचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. (Inquiry into suspicious death of girl in ashram school at malegaon Nashik News)

या मुलीला कोणताही त्रास नव्हता. अचानक तिच्या छातीवर लाल चट्टा पडलेला आढळला. मुलीला उपचारासाठी धुळे येथील शासकीय भाऊसाहेब हिरे वैद्यकीय महाविद्यालयात आणण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासून तिला मृत घोषित केले.

मुलीच्या आई-वडिलांनी सांगितले की आमच्या मुलीला कुठलाही त्रास नव्हता. आश्रमशाळेतील शिक्षकांनी दुर्लक्ष केल्यामुळेच तिचा मृत्यू झाला आहे. सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी पालकांनी केली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ज्योती पावरा यांनी देखील या प्रकरणात संबंधित आश्रमशाळा आणि तेथील शिक्षक कर्मचाऱ्यांची पोलिसांनी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.