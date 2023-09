Nashik News : शहरात डेंगीचा उद्रेक होत असल्याने राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून मलेरिया विभागाची कानउघाडणी झाल्यानंतर आता आकड्यांची जुळवाजुळव करण्याची कसरत केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.

मलेरिया विभागाच्या दैनंदिन अहवालामध्ये चार सप्टेंबरला एका दिवसात ३२ हजार ५५२ नागरिकांची भेट व सात हजार ३१९ घरांची तपासणी केल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले असून वर्षभरात सुट्ट्यांचे दिवस वगळता सरासरी दररोज एवढ्याच संख्येने तपासणी करून धुर व औषधी फवारणी केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरांची तपासणी होत असेल तर डेंगीचा प्रादुर्भाव का वाढतोय असा सवाल निर्माण होतो. (Inspection of 7000 houses per day Reconciliation of figures by Malaria Department in wake of Dengue Nashik)

शहरात डेंगीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. महापालिकेकडे प्राप्त होणाऱ्या आकडेवारी पेक्षा अधिक रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहे. ऑगस्ट महिन्यात डेंगीच्या रुग्णांची संख्या पाऊणे दोनशेच्या घरात पोचली आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने दखल घेत नाशिक महापालिकेला सुचना केल्या. त्या अनुषंगाने महापालिकेची यंत्रणा ॲलर्ट मोड मध्ये आली आहे. डेंगीची तपासणी करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जात होते. महापालिकेने सहाशे रुपये दर निश्चित केल्याने लॅबोरेटरीजच्या कट प्रॅक्टीसला काही प्रमाणात आळा बसला.

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी शनिवारी घेतलेल्या बैठकीत डेंगीच्या वाढत्या प्रादुर्भावबद्दल चिंता व्यक्त केली. यावेळी महापालिकेच्या मलेरिया विभागाच्या वतीने आरोग्यमंत्र्यांकडे आकडेवारी सादर केली.

त्या घरांच्या तपासणीचा अहवाल सादर केला. त्यातील आकडेवारी आश्चर्य व्यक्त करणारी दिसून येत आहे. दरम्यान डेंगीच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने मलेरिया विभागाला फैलावर घेतल्यानंतर ठेकेदारांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या.

कीटक शास्त्रीय सर्वेक्षण करावे, जल सर्वेक्षण, रक्तजल नमुने गोळा करावे, डासांच्या उत्पत्तीच्या ठिकाणी गप्पी मासे सोडावी, नागरी स्वच्छता अभियान राबवावे, कंटेनर सर्वेक्षण वाढवावे, अति संवेदनशील भागात धूर फवारणी वाढवावी, आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळावा, डेंग्यू बाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करून आवश्यक्य औषध साठा उपलब्ध करून द्याव्या अशा सूचना आरोग्य विभागाकडून महापालिकेला करण्यात आल्या.

हा खेळ आकड्यांचा

महापालिकेच्या मलेरिया विभागाच्या वतीने सहा विभागात धूर व औषध फवारणी केली जाते. औषध फवारणीच्या ठेक्याला जवळपास दीड वर्षांपासून मुदतवाढ दिली जात आहे. नवीन ठेक्यातील अटी व शर्तींमुळे न्यायालयात दावा सुरु आहे.

डेंगीच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने पश्चिम विभागात महापालिकेचे कर्मचारी तर अन्य विभागात ठेकेदारांच्या माध्यमातून फवारणी होत आहे. फवारणी बरोबरच जनजागृती तसेच घरांच्या तपासणीचा अहवाल मलेरिया विभागाला प्राप्त होतो.

विद्यमान अहवालात एका महिन्यात ९९ हजार ९३४ नागरिक व घरांची तपासणी करण्यात आली तर एका दिवसात ३२ हजार ५५२ नागरिकांची भेट घेऊन सात हजार ३१९ घरांची तपासणी करण्यात आल्याचे नमुद आहे.

वर्षभरात म्हणजे एक जानेवारी पासून सात लाख सहा हजार ४५५ तपासणी करण्यात आल्याचे नमुद आहे. एका कर्मचाऱ्याने सरासरी दररोज १२१ नागरिक व घरांची तपासणी केल्याचा अर्थ त्यातून निघतो. जेथे धूर किंवा औषध फवारणी होते. तेथील नागरिकांच्या स्वाक्षरी घेतली जात असल्याचा दावा केला जातो.

"औषध व धूर फवारणी होते तेथील नागरिकांची स्वाक्षरी घेतली जाते. दैनंदिन अहवालातील माहिती खरी असल्याची खात्री केली जाते. एका कर्मचाऱ्याला एका दिवसात १२१ घरे तपासणे सहज शक्य आहे." - डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके, मलेरिया विभाग.