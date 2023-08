Nashik News : येत्या सणांसाठी मंडप धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या आयुक्तांकडून सूचना

By

Nashik News : मंडप धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिल्या आहे. महापालिकेच्या वेबसाइटवर नोंदणी करून परवानगी घ्यावी, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा दिला आहे.

महापालिका क्षेत्रात गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, शिवजयंती, आंबेडकर जयंती, रमजान ईद, मोहरम, नाताळ आदी प्रकारचे विविध सण साजरे केले जातात.

या सण, उत्सवादरम्यान तात्पुरत्या स्वरूपात मंडप उभारणीसाठी विविध सार्वजनिक मंडळ महापालिकेकडे अर्ज करतात. (Instructions from Commissioner to implement Mandap Policy for festival nashik news)

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम २३४ अन्वये पोलिस विभागाच्या सहमतीने मंडप उभारण्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी दिली जाते. उच्च न्यायालयानेदेखील या संदर्भात निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने मंडप उभारणी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहे. सण किंवा उत्सवाप्रसंगी तात्पुरत्या स्वरूपात मंडप, स्टेज, कमान उभारण्यासाठी ऑनलाइन परवानगी देणे बंधनकारक आहे.

त्याअनुषंगाने पुढील महिन्यापासून गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव तसेच अन्य उत्सव साजरे करण्यासाठी मंडप परवानगी देण्यासाठी महापालिकेने वेबसाइटवर सूचना दिली आहे.

http://nmcfest.nmc.gov.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आहेत. सण समारंभाच्या सात दिवसापूर्वी केलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. नियमानुसार तीस दिवसांपूर्वी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

नियमानुसार कारवाई होणार

उत्सवाकरिता तसेच इतर सणांकरिता सार्वजनिक ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात मंडप, स्टेज, कमान उभारण्याची ऑनलाइन परवानगी संबंधितांनी नियमानुसार वेळेत घेऊन मंडप, स्टेज, कमान तसेच परवानगीचा तपशील सात दिवस अगोदर उत्साहाच्या दर्शनी भागावर लावाव्या. तसे न केल्यास महापालिकेकडून अनधिकृत समजून काढून टाकले जाईल व नियमानुसार कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.