Nashik News : वाघेराचे ग्रामसेवक महाजनांची चौकशी; जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा आरोप

Nashik News : वाघेरा (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथील ग्रामसेवक संदीप महाजन यांनी ग्रामस्थांना फोनवरून जातीवाचक शिवीगाळ करीत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याबद्दल त्यांच्या तत्काळ चौकशीचे आदेश ग्रामपंचायत विभागाने दिले आहेत.

आठ दिवसांच्या आत चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. (Investigation of Village Sevak Mahajan of Waghera due to Allegation of caste abuse nashik news)

वाघेराच्या ग्रामस्थांनी मंगळवारी (ता. १) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांची भेट घेत कैफियत मांडली. त्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार, वाघेरा ग्रामपंचायतीत ३० मे २०२३ ला झालेल्या ग्रामसभेत दीपक बदादे यांनी समस्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्याविषयी महाजन यांना राग आल्याने त्यांनी रात्री दीपक बदादे यांना फोन केला.

इतकेच नव्हे, तर चारचाकी गाडीच्या माध्यमातून जीवे मारण्याचा कट रचल्याचे या तक्रार अर्जात म्हटले आहे. विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याची कबुली त्यांनी फोनद्वारे दिल्याचे रेकॉर्डिंग अर्जदारांकडे उपलब्ध आहे. त्या आधारे ग्रामस्थांनी थेट अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रार केली.

आयोगाने या अर्जाची दखल घेत संबंधित ग्रामसेवकाचा चौकशी अहवाल सात दिवसांत देण्याचे आदेश १३ जुलैला दिले आहेत. तरीही जिल्हा परिषद किंवा गटविकास अधिकारी ग्रामसेवक महाजन यांच्यावर कारवाई का करीत नाहीत, असा प्रश्न अर्जदारांनी उपस्थित केला.

वर्षा फडोळ यांनी तत्काळ गटविकास अधिकाऱ्यांना फोन करून विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फत आठ दिवसांच्या आत चौकशी करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले.

"ग्रामसेवकाबद्दल तक्रार अर्जाविषयी तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अहवाल प्राप्त होताच पुढील कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल." - वर्षा फडोळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग

"अनेकदा तक्रार करूनही आम्हाला न्याय मिळत नाही. आता चौकशी झाल्यावर काय कारवाई होते, याकडे आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. अन्यथा आम्ही जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करणार आहोत." - दीपक बदादे, तक्रारदार