By

Jalna Lathi Charge : जालना येथे मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ नंदुरबार जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चातर्फे जिल्हा बंद पुकारण्यात आला होता.

मात्र दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता व्यापारी-व्यावसायिकांना फटका बसू नये म्हणून जिल्हाध्यक्ष नितीन जगताप यांनी जिल्हा बंद आंदोलन मागे घेतल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू होते.

मात्र एसटी आगाराला त्याचा मोठा फटका बसला. शनिवारी (ता. २) जवळपास सर्वच फेऱ्या बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. (Jalna Lathi Charge Maratha Kranti Morcha District Band Back Lakhs of loss due to closure of Agra bus tours nandurbar)

जालना येथील घटनेनंतर राज्यभर मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. आक्रमकता लक्षात घेता नंदुरबार जिल्ह्यातही जिल्हाध्यक्ष नितीन जगताप यांनी नंदुरबार जिल्हा बंद ठेवण्याचे आवाहन शुक्रवारी (ता. १) केले होते.

तसे निवेदनही पोलिसांना दिले होते. तसेच सोशल मीडीयावरही संदेश व्हायरल होत होता. मात्र जिल्ह्यात शांतता राहावी, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न उद्भवू नये म्हणून पोलिस प्रशासनानेही मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले होते.

त्यात सध्या जिल्ह्यात पाऊस नाही, शेतकऱ्यांची उभी पिके जळत आहेत. त्याचा परिणाम व्यापार-व्यावसायिकांवर झाला आहे. अशा स्थितीत जिल्हा बंद केला, तर त्याचा फटका साऱ्यांनाच बसेल.

या जनहितार्थ बाबीचा विचार करीत मराठा क्रांती मोर्चाचे अध्यक्ष नितीन जगताप यांनी आजचा बंद मागे घेत व्यापारी-व्यावसायिकांनी आपले व्यवहार शांततेत सुरळीत ठेवावेत, असे आवाहन केले होते. त्यामुळे नंदुरबार शहरासह जिल्ह्यात सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू होते.

दरम्यान, सुरवातीस मराठा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बंदच्या केलेल्या आवाहनानंतर बंद काळात एसटी बसलाच लक्ष्य करून नुकसान केले जाते. त्यामुळे दक्षता म्हणून जिल्ह्यात बस आगारांतर्फे सर्वच बसफेऱ्या दिवसभर बंद होत्या. त्यामुळे बस आगाराला आर्थिक भुर्दंड बसला.

एसटीचे १६ लाखांवर नुकसान

शनिवारच्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या ‘बंद’च्या आवाहनामुळे नंदुरबार आगारातून पाचशे बसफेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. त्यात ३२ हजार ८०० किलोमीटरच्या फेऱ्या बंद होत्या.

त्यामुळे दैनंदिन रोकड उत्पन्न ११ लाख ५० हजार रुपये तर इतर सवलतींसह एकूण १६ लाख ५० हजारांचे उत्पन्न बुडाले. हा महामंडळाला एकाच दिवसात मोठा फटका बसला आहे. रविवारची (ता. ३) परिस्थिती काय आहे.

त्यावरच बसफेऱ्या सुरू केल्या जातील; अन्यथा पुन्हा फटका बसेल. त्यातच प्रवाशांचे हाल होत आहेत. ते वेगळे, अशी माहिती नंदुरबार एसटी आगारप्रमुख संदीप निकम यांनी दिली.