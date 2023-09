Jalna Lathicharge Case: मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ नैताळेत सरणावर उपोषणाची तयारी

By

नैताळे : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथील मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी गेल्या दहा-बारा दिवसापासून आमरण उपोषणास बसलेले आहेत.

मात्र शासन त्यांच्याकडे अजूनही गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत, ही बाब गंभीर असून त्यांच्या समर्थनार्थ नैताळे येथील मराठा शेतकरी वाल्मीक गंगाराम बोरगुडे यांनी दिनांक 10 सप्टेंबर 2023 पासून सरणावर अमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Jalna Lathicharge Case Preparations for hunger strike in support of Manoj Jarange Patil nashik)

याबाबतचे निवेदन निफाड पोलीस ठाण्यास देण्यात आले आहे. दरम्यान आज चार वाजता सरणरचनासाठी लाकूड व गौरी गोळा करण्यासाठी गावातील मराठा तरुण घरोघरी जाऊन एक एक लाकूड व एक गौरी गोळा करणार आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ नैताळे येथे सरनावर उपोषण केले जाणार असल्याने नाशिक जिल्ह्यातील मराठा तरुणांनी यासाठी आपला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी १० सप्टेबर २०२३ रोजी सकाळी ८-०० वाजता नैताळे ग्रामपंचायत समोर उपस्थित रहावे.

- राजेंद्र बोरगुडे, संचालक-लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समीती