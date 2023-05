Nashik Crime : बस स्थानकात पुन्हा महिलेची पोत चोरी

Nashik Crime News : चार दिवसांपूर्वीच सिन्नर बस स्थानकात बसमध्ये चढत असताना वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील नऊ तोळ्यांचे मंगळसूत्र चोरी गेल्यानंतर पुन्हा गुरुवारी (दि.11) सकाळच्या सुमारास नाशिक येथील महिलेच्या पर्स मधील साडेपाच तोळ्यांचे दागिने चोरीला गेल्याची घटना सिन्नर बस स्थानकात घडली आहे. (Jewellery worth five and half tola was stolen from sinnar bus stand nashik crime)

बस स्थानकात सतत दागिने चोरी होण्याच्या घटना घडूनही पोलीस याकडे गांभीर्याने बघत नसल्याचे दिसून येत आहे. नाशिक येथील सातपूर परिसरातील योगिता रमेश खाडे (38) या कामानिमित्त सिन्नर येथे आल्या होत्या. गुरुवारी (दि.11) सकाळी त्या नाशिक येथे जाण्यासाठी सिन्नर बस स्थानकात आल्या होत्या.

याचवेळी त्यांच्यावर चोरट्याने पाळत ठेवली होती. प्लॅटफॉर्मवर बस लागली असता त्या बसमध्ये चढण्यासाठी गर्दीत गेल्या असता अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या पर्समधील 3 तोळ्यांची सोन्याची पट्टी पोत, दोन तोळ्यांची मनी व पॅन्डल असलेली सोन्याची पोत, 4 ग्रॅमची सोन्याची ठुशी चोरुन पोबारा केला. पर्समधून दागिने चोरी गेल्याचे लक्षात येताच त्यांनी आरडाओरड केली.

मात्र, तोपर्यंत चोरटा पसार झाला होता. सिन्नर पोलिसांनी घटनेची माहिती समजाताच त्यांनी घटनास्थळी येत पाहणी केली. मात्र, कुठलाही सुगावा लागला नाही.

यानंतर योगिता यांच्या फिर्यादीवरुन सिन्नर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. बस स्थानकात अनेकदा महिलांच्या गळ्यातील, पर्समधील दागिने दिवसाढवळ्या चोरी होत असून देखील पोलिसांकडून कुठल्याही उपाययोजना होताना दिसून येत नाही.

चार दिवसांपूर्वीच एका वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील तब्बल 9 तोळ्यांची पोत अज्ञात चोरट्याने चोरी केल्याची घटना घडली होती. त्या घटनेनंतरही पोलिसांनी या घटनेकडे गांभीर्याने बघने गरजेचे होते. बस स्थानकात नेहमी घडणाऱ्या चोरीच्या घटनांमुळे महिला प्रवाशांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले असून बसने प्रवास करावा की नाही याच प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे.

बसस्थानकातील सीसीटीव्हीतही हे चोरटे कैद होत नसून आगार व्यवस्थापनाकडूनही महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. पोलिसांनी या घटनांकडे लक्ष देऊन बस स्थानकात एकतरी पोलिस सेवक नेहमी तैनात ठेवावा अशी मागणी प्रवासी करत आहेत.