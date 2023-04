By

नाशिक : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळविणे एका शिक्षिकेस चांगलेच महागात पडले आहे. जिल्हा परिषदेच्या कागदपत्र पडताळणीत ही बाब समोर आली असून, संबंधित महिला शिक्षिकेवर भद्रकाली पोलिस ठाण्यात फसवणुकीसह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Job obtained on basis of forged documents Case registered against female teacher Nashik Crime News)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तेजल ठाकरे असे संबंधित शिक्षिकेचे नाव आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक विभागाचे शिक्षण अधिकारी भगवान फुलारी यांनी तक्रार दाखल केली आहे. संशयित महिला शिक्षिकेने मालेगाव भागातील एका एज्युकेशन ट्रस्ट संचालित रावळगाव येथील अनुदानित प्राथमिक शाळेत नोकरी मिळविली.

२०१७ मध्ये शिक्षकसेवक या पदी नोकरी मिळवितांनी संबंधित महिलेने अन्य कागदपत्रांसह सक्तीच्या टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (पुणे) प्रमाणपत्र सादर केले. गेल्या काही वर्षांपासून संबंधित महिला या संस्थेत सेवा बजावत असताना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीत हा बनाव समोर आली.

शिक्षिकेने नोकरी मिळविताना सादर केलेले प्रमाणपत्रच बनावट असल्याचे पडताळणीत उघडकीस आले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक जितेंद्र माळी तपास करीत आहेत.