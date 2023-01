Nashik Highway Accident : अपघात करणाऱ्या ट्रक चालकास न्यायालयीन कोठडी

सिन्नर : सिन्नर- शिर्डी महामार्गावर गुरुवारी (ता.१३) सकाळी झालेल्या खासगी आराम बस व ट्रकच्या अपघातात दहा जणांचा बळी गेला या अपघातास कारणीभूत असणाऱ्या ट्रक चालकासह शिर्डी महामार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या मोंटेकार्लो या कंपनीच्या व्यवस्थापकाविरोधात वावी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या अपघात प्रकरणी औरंगाबाद येथून अटक करण्यात आलेल्या ट्रक चालकास आज (ता.१४) सिन्नर येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्यास न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. ( Judicial custody of truck driver who caused the accident Arrested by police after treatment at private hospital in Aurangabad Nashik Accident News)

हेही वाचा: Nashik Accident Update : मृतांच्या मदतीसाठी महिन्यात तीन प्रस्ताव

शिर्डी महामार्गावरील अपघात प्रकरणी गुन्हा दाखल असलेला ट्रकचालक सखाराम तुकाराम पल्हाळ (रा. जालना) हा अपघात घडल्यानंतर खासगी वाहनाला हात देत आपला भाऊ व मुलगा यांच्यासोबत औरंगाबादला निघून गेला होता. तेथे खंडपीठ परिसरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये हे तिघे जण उपचारासाठी दाखल झाले होते.

अपघात करणाऱ्या ट्रकची पासिंग ठाणे येथील होती. ट्रस्टच्या नंबर वरून वावीचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश गवळी यांनी तांत्रिक विश्लेषण करत ठाणे आरटीओ कार्यालयाकडून पल्हाळ याचा मोबाईल क्रमांक व पत्ता उपलब्ध करून घेतला. आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्या संदर्भात माहिती देत त्यांनी पल्हाळ याचा मोबाईल क्रमांक ट्रॅक करून तो औरंगाबाद येथे असल्याचे सांगितले.

वरिष्ठांच्या आदेशाने सहकारी नितीन मैन्ड, आशिष शेलार यांना सोबत घेत श्री. गवळी यांनी औरंगाबाद गाठले. पल्हाळ उपचार घेत असलेले हॉस्पिटल शोधून काढले. तेथे रात्री आठ वाजता कायदेशीर बाबींची पूर्तता करत पल्हाळ यास अटक करण्यात आली. दरम्यान, शनिवारी त्यास सिन्नर येथील कनिष्ठ स्तर न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

हेही वाचा: Nashik News : नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेची फसवणूक

मोंन्टेकारलो कंपनीच्या व्यवस्थापकास नोटीस

या गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आलेल्या मोंन्टेकारलो कंपनीच्या व्यवस्थापकास वावी पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. खुला करण्यात आलेला रस्ता वाहतुकीसाठी अचानक बंद करण्याचे कारण काय, कोणाच्या आदेशाने व कोणत्या कामासाठी रस्ता अचानक बंद करण्यात आला होता, याबाबत खुलासा मागवण्यात आला आहे. सोमवारी कंपनीकडून याबाबतचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे तपास अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सागर कोते यांनी सांगितले.

हेही वाचा: Nashik Crime News : खून प्रकरणी 3 संशयित ताब्यात; चौथा फरार