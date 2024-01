Nashik Police: शहर पोलीस आयुक्तालयात ‘जम्बो’ फेरबदल! आगामी लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर निरीक्षक, सहायक निरीक्षकांच्या बदल्या

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, पोलिस आयुक्तांनी आयुक्तालयातील पोलिस ठाण्यांसह गुन्हे शाखा, वाहतूक शाखा, विशेष शाखेतील पोलिस निरीक्षकांच्या जम्बो बदल्या केल्या आहेत.

स्थानिक व तीन वर्षे पुर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना, कार्यकारी पदावरील अधिकाऱ्यांना अकार्यकारी पदावर नियुक्त केले आहे.

यात २४ पोलीस निरीक्षकांसह २७ सहायक निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. (Jumbo reshuffle in City Police Commissionerate Transfers of Inspectors Assistant Inspectors in view of upcoming Lok Sabha Nashik Police)