Nashik News: भाजीपाल्यासह फळांच्या फिरत्या विक्री केंद्रासाठी अनुदान उपलब्ध : कैलास मोते

Nashik News : एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत शीत चेंबरच्या सुविधेसह स्थायी फिरत्या विक्री केंद्रासाठी अनुदान देण्यात येत आहे.

ग्राहकांना ताजी फळे व भाजीपाला पुरवण्यासाठी लोकवस्ती अथवा लोकवस्तीजवळ कमी खर्चाची विक्री केंद्र स्थापन करणे हा त्यामागील उद्देश आहे, असे राज्याचे कृषी फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी सांगितले. (Kailas Mote statement Grants available for mobile vending center for vegetables and fruits Nashik News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

योजनेमध्ये शीत चेंबरच्या सुविधेसह हातगाडी, विक्री कट्टा, वजनकाटा आदी भांडवली खर्चासाठी अनुदान दिले जाते. भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के अथवा अधिक १५ हजार रुपयांइतके अनुदान दिले जाते.

वैयक्तिक लाभार्थी, स्वयंसहाय्य महिला अथवा पुरुष बचतगट, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था, फलोत्पादन संघ, स्वयंसहाय्यता गट ज्यामध्ये किमान २५ सदस्य असतील, शेतकरी महिला गट, सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या त्यासाठी पात्र असतील.

फिरत्या विक्री केंद्राचे निश्‍चित स्वरूपाचा आराखडा उपलब्ध नाही. मात्र ऑनलाइन संकेतस्थळावर विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. शिवाय स्थानिक पातळीवर त्याची उपलब्धता होऊ शकते. योजनेच्या लाभासाठी महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज करणे आवश्‍यक आहे, असेही डॉ. मोते यांनी स्पष्ट केले.