Nashik Crime: ‘कलकाम’ची 500 कोटींची प्रॉपर्टी सील! दोघांची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी

Nashik Crime : बहुचर्चित कलकाम रिअल इन्फ्रा लिमिटेड कंपनीने फिक्स आणि रिकरिंग गुंतवणुकीवर जादा परताव्याचे आमिष दाखवून राज्यासह परराज्यातील गुंतवणूकदारांना तब्बल सुमारे २५० कोटींचा गंडा घातला.

याप्रकरणी नाशिक शहर आर्थिक गुन्हेशाखेने ‘कलकाम’च्या सुमारे ५०० कोटींच्या ५८ मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केली.

दरम्यान, याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. (Kalkam property worth 500 crores sealed Both sent to Central Jail Nashik Crime)

नाशिक शहर आर्थिक गुन्हेशाखेच्या पथकाने गेल्या आठवड्यात या कंपनीचा संचालक विजय सुपेकर आणि मार्केटिंग डेव्हल्पमेंट डायरेक्टर तुषार सोनार यांना नालासोपारा येथून अटक केली.

शहरातील गुंतवणूकदारांची सुमारे ३० कोटींची फसवणूक कंपनीने केल्याचे पोलिसांच्या तपासातून समोर आले आहे. संशयितांच्या चौकशीतून कंपनीची राज्यभरातील सुमारे ५०० कोटींची ५८ मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई समोर आली होती.

या प्रॉपर्टीवर नाशिक आर्थिक गुन्हेशाखेने जप्ती आणली आहे. उर्वरित मालमत्ता संशयितांच्या चौकशीतून समजल्यानंतर जप्त केल्या आहेत.

संशयित सुपेकर, सोनार यांच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना न्यायालयात हजर केले असता दोघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यांची नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी झाली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रासह गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेशातील गुंतवणूकदारांची सुमारे २५० कोटींची फसवणूक ‘कलकाम’च्या संचालकांनी केली आहे.

गुन्ह्याचा तपास पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, गुन्हेशाखेचे उपायुक्त प्रशांत बच्छाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हेशाखेचे पोलिस निरीक्षक अशोक शरमाळे करीत आहेत.

हे आहेत इतर संशयित

कलकाम रिअल इन्फ्रा लिमिटेड या कंपनीचे मुख्य कार्यालय नवी मुंबईतील वाशी येथे असून, कंपनीचा अध्यक्ष विष्णू दळवी व विजय सुपेकर, सुनील वांद्रे संचालक आहेत.

तुषार सोनार, देवानंद शर्मा, संतोष थोराटे, संदेश पडियार, अशोक बागूल मार्केटिंग डेव्हल्पमेंट डायरेक्टर आहेत. या संशयितांविरोधात आर्थिक फसवणुकीसह ‘एमपीआयडी’अंतर्गत (संघटित गुन्हेगारी) राज्यभरात नऊ गुन्हे दाखल आहेत.

योगिता बैरागी यांच्या फिर्यादीनुसार, मुंबई नाका पोलिसांत १२ ऑगस्ट २०२२ ला आर्थिक फसवणूकप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे.

नाशिकमधील ३४२ गुंतवणूकदारांची एक कोटी १७ लाख २९ हजार ५५३ रुपयांची फसवणूक केली असून, तपासात फसवणुकीचा आकडा ३० कोटींपर्यंत पोचला आहे.