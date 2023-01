Kamgar Kalyan Natya Spardha : सुख- दुःखाच्या प्रवासाचे वर्णन स्वर्गसुख

नाशिक : दुःखातून सुखाकडे जाण्याच्या प्रवासातील गमतीजमती सांगणारी नाट्यकृती स्वर्गसुख. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या ६८ व्या नाट्य स्पर्धेत गुरुवारी (ता. १९) कामगार कल्याण केंद्र, बुधवारपेठ नाशिकतर्फे हे नाटक सादर झाले. राहुल ढोले लिखित या नाटकाचे दिग्दर्शन विक्रम गवांदे यांनी केले. (Kamgar Kalyan Natya Spardha description of journey of happiness and sorrow in swargasukh drama nashik news)

पृथ्वीतलावरील प्रत्येकाला सुखाचा आस्वाद घेण्यासाठी स्वर्गात जावेसे वाटते. त्यासाठी तो पृथ्वीवरून स्वर्गातील सुखाची रंगीबेरंगी स्वप्न रंगवत असतो. मात्र हीच गोष्ट स्वर्गात घडली तर, याच कल्पनेला धरून लेखकाने अतिशय सुंदररीत्या या नाटकाच्या संहितेची गुंफण केली आहे.

स्वर्गामध्ये हवी असलेली प्रत्येक गोष्ट हवी त्या क्षणी उपलब्ध असताना रंभा आणि उर्वशी या अप्सरांना स्वर्गातील सुख बोचायला लागते. त्यांना पृथ्वीवरील माणसासारखे दुःखी आयुष्य; ज्यात कष्ट करून मिळवलेल्या सुखाची किंमत आपल्याला जास्त चांगली कळेल यांच त्यांना कौतुक असते.

यासह आपला जीवनसाथीदेखील आपल्याला पारखून घेता येईल, या स्वातंत्र्याचेही त्यांना विशेष कौतुक असतं. त्यामुळे पृथ्वीवरील या सुखाचा आस्वाद घेण्यासाठी त्या देवासमोर गाऱ्हाणे मांडतात. देव त्यांना काही अटी- शर्थींसह परवानगी देतात आणि या रंभा अन् उर्वशी पृथ्वीवर अवतरतात.

येथे आल्यावर त्यांच्यात काय फरक पडतो याची मिस्कील कथा ही नाट्यकृती सांगते. मात्र यासर्वात त्यांना पृथ्वीवरील सुख म्हणजे काय याचा बोध होतो. पुढे त्या येणाऱ्या अनुभवांतून पृथ्वीवर राहावे की स्वर्गात निघून जावे या निर्णयापर्यंतचा प्रवास म्हणजे ‘स्वर्गसुख’. ईश्वरी कोरान्ने, मुग्धा देशमुख या कलावंतांनी या नाटकात भूमिका साकारल्या.

नेपथ्य दीपिका विक्रम यांनी, तर प्रकाशयोजना आणि वेशभूषा नाटकाचे दिग्दर्शक विक्रम गवांदे यांनी साकारल्या. अंकिता मुसळे यांनी नाटकाला पार्श्वसंगीत दिले. पात्रांच्या रंगभूषा माणिक कानडे यांनी साकारल्या. विजिकिषा नाट्य ॲकॅडमी यांनी रंगमंच व्यवस्था केली.

आजचे नाटक

स्पर्धेत शुक्रवारी (ता. २०) कामगार कल्याण केंद्र एकलहरे, नाशिकतर्फे ‘उदकशांत’ हे नाटक सादर होणार आहे. समीर मोने या नाटकाचे लेखक असून सचिन रहाणे दिग्दर्शक आहेत.

