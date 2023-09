By

Hemant Parakh Case : शहरातील नामांकित बांधकाम व्यावसायिक हेमंत पारख यांच्या अपहरण नाट्याला आठवडा उलटूनही अद्याप गुन्ह्याची उकल झालेली नाही.

या अपहरण नाट्याचे गूढ उकलण्यासाठी परराज्यात ठाण मांडून असलेल्या नाशिक पोलिस पथकांच्या हाती काही महत्त्वाची धागेदोरे लागल्याचे समजते.

त्यामुळे येत्या दोन-तीन दिवसांत पारख अपहरण नाट्याचे गूढ उकलण्याची शक्यता आहे. (Kidnappers in Police radar hemant Parakh kidnapping drama soon solved by nashik police)

या अपहरणामुळे शहर पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर टीकेची झोड उठली होती. पोलिसांवर संशयितांना जेरबंद करण्याबाबत दबावही वाढला आहे.

नाशिक शहर गुन्हेशाखेची विविध पथके आठवडाभरापासून गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेशात संशयितांच्या मागावर आहेत.

यातील काही पथकांच्या हाती पारख यांच्या अपहरणाच्या कटातील संशयितांबाबत महत्त्वाचे धागेदोरे लागले आहेत. त्यावरून संशयित लवकरच पोलिसांच्या तावडीत सापडतील, अशी शक्यता आहे.

पारख यांचे गेल्या २ सप्टेंबरला रात्री साडेनऊ-दहाच्या सुमारास संशयितांनी त्यांच्या राहत्या बंगल्यासमोरून कारमधून अपहरण केले होते. रात्रभर पोलिसांनी शहराची नाकाबंदी करीत संशयिताचा शोध घेतला.

तसेच काही पथके तत्काळ संशयितांच्या मागावर रवानाही केली होती. परंतु संशयित पोलिसांची दिशाभूल करीत पसार होण्यात यशस्वी झाले होते. दुसऱ्या दिवशी रविवारी (ता. ३) सकाळी संशयितांनी पारख यांना बलसाडला सोडून दिले.

त्यानंतर पारख यांनी कुटुंबीयांशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांना सकाळी साडेअकरा-बाराच्या दरम्यान नाशिकमध्ये आणण्यात आले.

पारख यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबातून फारशी काही माहिती मिळू शकली नाही. मात्र पोलिसांनी तांत्रिक माहितीच्या आधारे संशयितांचा माग काढत गुन्हेशाखांची पथके परराज्यात पोचली आहेत.

"पारख अपहरण प्रकरणाचा लवकरच उलगडा होईल. अजूनही पोलिसांची पथके परराज्यात काम करीत आहेत. सकारात्मक बाबी हाती लागल्या असल्या तरी अद्याप पुरेसे यश आलेले नाही. दोन-तीन दिवसांत प्रकरणाचा नक्की उलगडा होईल."

- डॉ. सीताराम कोल्हे, सहायक पोलिस आयुक्त, शहर गुन्हेशाखा