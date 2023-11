By

सिन्नर : उद्योग भवन परिसरातील प्रकाशनगरमध्ये अभ्यासासाठी भाड्याने रूम घेऊन राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलाचे सहा संशयितांनी २९ लाखांच्या खंडणीसाठी बंदूक व चाकूचा धाक दाखवून अपहरण केले व त्यास एका खोलीत बंद केले.

पोलिसांनी तपास चक्रे फिरवून अवघ्या सहा तासांत अपहरणकर्त्यांच्या मुसक्या आवळल्या व मुलाची सुखरूप सुटका केली. (Kidnapping of friend by friends for 29 lakhs 6 hours police found kidnappers Nashik Crime)

अर्जुन जोगींदर गुप्ता (वय १७) व त्याचा मित्र करण चक्रधारी यांनी प्रकाशनगरमध्ये अभ्यासाठी रुम भाड्याने घेतली होती. सोमवारी (ता. २७) रात्री अकराच्या सुमारास सहा संशयितांनी त्यांच्या रूममध्ये घुसून दोघांना बंदूक व चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केली.

करण व अर्जुनचे हातपाय बांधून त्यांच्या तोंडास चिकट टेप गुंडाळला. करणला बाथरूममध्ये कोंडून अर्जुनला तेथून पळवून नेले. नंतर अर्जुनच्या मोबाईलवरून संशयितांनी त्याच्या मोठ्या भावास फोन करून तुझ्या भावाला आम्ही कीडनॅप केले असून, २९ लाखांची मागणी केली.

पैसे द्या नाही, तर तुझ्या भावाला मारून टाकू, अशी धमकी दिली. याबाबत अर्जुनच्या कुटुंबियांनी तत्काळ सिन्नर पोलिसांना माहिती दिली. त्यावरून पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी जाऊन खात्री केली.

तेथे अर्जुननचा मित्र करण बाथरूममध्ये आढळून आला. त्याच्याकडून सर्व हकिकत ऐकल्यानंतर पोलिस पथकाने अर्जुनच्या जवळच्या मित्रांचा शोध घेतला. अर्जुनसोबत नेहमी असणारे निखिलेश रणजित रावत व अनिस रईस मोहंमद सायंकाळपासून घरी नसल्याचे पोलिसांना समजले.

पोलिसांनी निखिलेशचा शोध घेऊन त्यास विचारपूस केली. सुरवातीला त्याने उडवाउडवीचे उत्तरे दिले. पोलिसांनी त्याला विश्वासात घेतल्यावर त्याने घडलेला प्रकार सांगितला.

गौरव चौधरी, जाफर मोमीन, साहील तायडे, अनिस मोहंमद, गौरव चौधरी व निखिलेश याने अर्जुनला शंकरनगर परिसरातील जाफर मोमीन याच्या भंगारच्या गुदामात ठेवल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली.

त्यावरून हवालदार नवनाथ पवार, समाधान बोराडे, कृष्णा कोकाटे, आप्पासाहेब काकड, मंगलसिंग सोनवणे यांनी तत्काळ शंकरनगर गाठले. भंगार गुदामाच्या शटरला कुलूप होते. पोलिसांनी मोबाईलमध्ये चित्रकीकरण करून शटरचे लॉक तोडले व गुदामात प्रवेश केला.

तेथे अर्जुनचे हातपाय बांधून व त्याच्या तोंडात कापडी बोळा कोंबला होता. त्याला डोक्यापासून ते गळ्यापर्यंत चिकटपट्टीने पॅक केले होते. पोलिसांनी त्याचे हातपाय सोडून तोंडातील बोळा काढला. अर्जुनला श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याचे दिसून आले.

त्यास तत्काळ उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. त्याच्या कुटुंबियांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी जाफर मोमीन, साहील तायडे यांना ताब्यात घेतले. इतर संशयितांना लवकरच अटक करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक राजेंद्र कुटे यांनी दिली.