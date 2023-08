Nashik Kranti Din Morcha : कष्टकऱ्यांचा केंद्राविरोधात एल्गार; क्रांतिदिनी भाजप चले जावच्या नाऱ्याने दणाणले नाशिक

Nashik Kranti Din Morcha : ऑगस्ट क्रांतिदिनाचे औचित्य साधत बुधवारी (ता. ९) क्रांतीची मशाल पेटवून डावे पक्ष, कामगार कृती संघटनेतर्फे ‘भाजप चले जाव’चा नारा देत हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या डाव्या आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विराट मोर्चा काढत धरणे धरले. (Kranti day Left organizations along with CPI organized huge march in front of Collector Office with slogan BJP Chale Jao nashik news)

‘भाजप, मोदी, शहा चले जाव, भाजप हटाव- देश बचाव’चा नारा देत आणि मणिपुरातील घटनेचा निषेध करीत कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काढण्यात आलेला मोर्चा आणि धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने कष्टकरी, असंघटित कामगार सहभागी झाले होते.

तब्बल दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या आंदोलनामुळे वाहतूक वळविण्यात आली. डाव्या आघाडीतील पक्ष संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी मोदींना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. महागाई, बेरोजगारी, दंगली, सांप्रदायिक हल्ले, महिला अत्याचार यामुळे सामान्याचे जगणे कसे अवघड झाले, यावर जाहीर भाषणात विविध नेत्यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.

जोरदार घोषणाबाजी

शेकडो आंदोलकांसह डाव्या आघाडी आणि कामगार संघटनांच्या विविध नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मुख्य रस्त्यावर तळ ठोकून केंद्र सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका केली. आयसीडीएस, ‘एनएचएम’सारख्या केंद्रीय योजनांवर खासगीकरणाची तलवार लटकत आहे.

त्यात काम करणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचारी, आशा, गटप्रवर्तक, रोजगार सेवक, बालकामगार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आदी योजनेच्या कर्मचाऱ्यांना जगण्याइतके मानधनही दुरापास्त झाले आहे.

कामगारांनी १२५ वर्षे लढून मिळवलेले कामगार कायदे एका फटख्यात नष्ट करीत कामगारांची पिळवणूक करणाऱ्या चार श्रम संहिता आणण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. आतापर्यंतच्या इतिहासात भारतीय कामगार कष्टकऱ्यांवरील हा सर्वांत भीषण हल्ला असून, त्या हल्ल्याबाबत श्रमिक गप्प बसले तर येणारा काळ माफ करणार नाही, असे विविध नेत्यांनी सांगितले.

माजी आमदार जे. पी. गावित, ‘सीटू’चे नेते डॉ. डी. एल. कराड, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सचिव राजू देसले यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट पक्षासह कामगार कृती समितीसह डाव्या संघटनांनी धरणे धरले. सुनंदा जरांडे, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे नेते अरुण आहेर, देवीदास भोपळे, भास्कर शिंदे, महादेव खुडे, सीताराम ठोंबरे, शांताराम चव्हाण, किरण मोहिते, अजमल शेख, श्यामला चव्हाण, जगदीश गोडसे आदींसह विविध संघटनांच्या नेतृत्वाखाली कष्टकऱ्यांनी आंदोलन केले.