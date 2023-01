Kumbha Mela 2027 : सिंहस्थासाठी सव्वाचार हजार कोटींचे भूसंपादन; निधी नसल्याने NMCचा राज्य शासनाला प्रस्ताव

नाशिक : महापालिकेकडे निधी नसल्याने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासनाला सव्वाचार हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. रिंग रोडसाठी भूसंपादन आवश्‍यक असल्याने त्यासाठी इन्सेन्टीव्ह टीडीआर देण्याचा प्रस्तावाचाही समावेश आहे. (Land acquisition for Simhastha Kumbh Mela 2027 worth 4 thousand crore NMC proposal to state government due to lack of funds nashik news)

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी नाशिक महापालिकेकडून सुरू आहे. कुंभमेळ्यात साधू महतांना व भाविकांना सोयी- सुविधा पुरण्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. साधूंसाठी साधूग्रामची उभारणी केली जाते.

त्या साधूग्रामच्या उभारणीसाठी कायमस्वरूपी जागा भूसंपादित करण्याचे प्रयत्न आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी संपादित जमिनीचा अहवाल मागितला होता. त्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सिंहस्थ समन्वय समिती स्थापन करून कामा संदर्भातील अहवाल देण्याच्या सूचना आयुक्तांना दिल्या.

त्यानुसार सद्यःस्थितीत तपोवनात साधूग्रामसाठी २६४ एकर जागेचे आरक्षण आहे. यात १७ एक जागा पार्किंग व अग्निशमन दलासाठी राखीव ठेवण्यात आली असून, ५४ एकर जागा महापालिकेने संपादित केली आहे. उर्वरित जागा संपादित करण्यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पाचपट टीडीआर देऊन भूसंपादन करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी त्यापूर्वी रोख स्वरूपाचा अंदाज लावत महापालिकेने जवळपास सव्वाचार हजार कोटी रुपयांची भूसंपादनासाठी आवश्यकता असल्याचे शासनाला सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.

रिंग रोडसाठी इन्सेंटिव्ह टीडीआर

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी बाह्य रिंगरोड तयार केला जाणार आहे. पाथर्डी ते आडगाव दरम्यान साठ मीटरचा तर गरवारे पॉइंट ते आडगाव यादरम्यान ३६ मीटर लांबीचा रिंग रोड करण्याचे नियोजन आहे. रिंग रोडसाठी भूसंपादन करावे लागणार असल्याने रोख स्वरूपात मोबदला न देता इन्सेंटिव्ह टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाला सादर केला आहे.

लोकप्रतिनिधींनाही दिलासा

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा देखील समितीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी पालकमंत्र्यांचे अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत करण्यात आली होती. त्यानुसार आता आमदार व खासदारांचा या समितीत समावेश केला जाणार आहे. त्या संदर्भातील देखील प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला.

