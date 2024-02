Nashik Crime : मंदिरातून लॅपटॉप चोरणारा पोलिसांच्या ताब्यात; चोरट्याकडून मुद्देमाल हस्तगत

इंदिरानगर : मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या एका भाविकांची लॅपटॉपची बॅग चोरी करणारा चोरटा इंदिरानगर पोलिसांनी ताब्यात घेत मोबाईल फोन आणि हार्ड डिस्क असा एकूण ३५ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. (Laptop thief from temple in police custody Seized items from thief Nashik Crime)