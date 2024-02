Nashik : धावणे हीच उत्तम आरोग्याची गुरुकिल्ली : ॲड. नितीन ठाकरे

Nashik : पूर्वी मॉर्निंग वॉक म्हटला की ते फक्त वयोवृद्धांसाठीच आहे, असा समज होता. मात्र, बदलत्या जीवनशैलीत उत्तम आरोग्यासाठी धावणे अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. त्याचे अनेक फायदेही आहेत. त्यामुळेच हल्ली जॉगिंग ट्रॅकवर वयोवृद्ध कमी आणि तरुण, मध्यमवयीन महिला-पुरुष सर्वाधिक प्रमाणात आढळतात.

यातूनच आरोग्यासाठी चालणे, धावणे याविषयी जागरूकता वाढत आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. धावण्याच्या विविध प्रकारांतील एक लोकप्रिय प्रकार म्हणजेच मॅरेथॉन होय.

(latest marathi article by Adv Nitin Thackeray Running is key to good health nashik )